Bulgaristan vatandaşları 2 Ekim'de erken genel seçim için sandık başına gidecek

Yaklaşık 1 milyon Türk ve Müslümanın yaşadığı 6,52 milyonluk Bulgaristan'da 2 Ekim Pazar günü yapılacak erken genel seçime 22 siyasi parti ile 6 koalisyon katılacak.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), yurt içinde 9 bin 400, yurt dışında 290 yerde oy verme sürecinin dijital şekilde yapılacağını bildirdi.

Seçimde yurt içinde ve dışında dijital ortamda oy kullanmaya imkan tanıyan toplam 11 bin 63 makine kullanılacak. Çoğunlukta dijital şekilde gerçekleştirilecek seçimler için her ihtimale karşı 8 milyon kağıt pusula bastırıldı.

Yurt dışında oluşturulacak seçim noktalarına bakıldığında da Türkiye 166 ile ilk sırada yer alacak. Büyük Britanya'da 126, Almanya'da 77, İspanya'da 65, Yunanistan'da 77, Amerika'da 55, Rusya'da duruma göre son anda Moskova ve St. Petersburg'da seçmenlere oy kullanma fırsatı sağlanabilecek.

Ülkedeki siyasi güçlerin etkisinin dağılımı

Seçim kampanyasının başında yapılan anketler, Bulgaristan'ın 48. Parlamentosuna yüzde 4'lük giriş barajını en az 8 siyasi gücün geçebileceğini gösterdi.

Seçimlerde en çok oyu, ülkeyi geçen yıla kadar kısa aralıklarla 12 yıl yöneten eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin alması bekleniyor. GERB, "Kaostan daha güçlüyüz" sloganıyla seçim kampanyasına katıldı.

"İşimizi bitirelim" sloganını kullanan ve 26 Haziran'da istifa eden eski Başbakan Kiril Petkov'un eş başkanı olduğu Değişime Devam (PP) partisi, anketlere göre parlamentoda ikinci sırada yer alacak.

Parlamentoya giriş şansına sahip diğer güçler arasındaki Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi "Sosyal ve güvenilir bir devlet için", Demokratik Bulgaristan (DB) "Sağduyuya güven" ve Rusya yanlısı eski Savunma Bakanı Stefan Yanev'in Bulgar Yükselişi (BV) de "Yükseliş, Bulgaristan" sloganını benimsedi.

Seçimde, parlamentonun en büyük 4 gücün arasına yerleşmesi beklenen üyelerin çoğunluğunu Türkler ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, "Bulgaristan'ın 2 Ekim sonrası kurulacak 240 üyeli Mecliste en az 48 milletvekiline sahip olmayı hedefliyoruz." demişti.

Bulgaristan'da 2021'de 3 kez genel seçim yapılmıştı.

Vatandaşların beklentileri

Bulgaristan vatandaşları, bu seçimden refah, istikrar, huzur ve düzen beklediklerini anlattı.

Ülkenin güneydoğusunda Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'den Nebahat Mustafa, AA muhabirine, seçim sonrasıyla ilgili beklentilerini dile getirdi.

Seçim sonrası gençlerin daha iyi yaşamasını istediklerini belirten Mustafa, "Herkesin bir geçim kaynağı olsun istiyoruz. Benim yurt dışında, gurbette yaşayan yakın dost ve akrabalarım var. Onların bir an önce memleketlerini dönmelerini istiyorum. Gençlerimizin artık kariyer fırsatlarını yurt dışında değil, memleketimizde bulabilmelerini bekliyorum." diye konuştu.

Sezgin Bekir de "Seçimlerden sonra büyük bir umutla, Bulgaristan'daki yaşamın daha iyi olmasını bekliyoruz." dedi.

Son 1-2 yıldır yüksek enflasyonla mücadele ettiklerini vurgulayan Bekir, "Soydaşlarımızın büyük bir bölümü işsiz kaldı. Dolayısıyla seçim sonrası istikrarlı bir hükümetin kurulacağını umut ediyoruz. Bu hükümetin de acil fiyat artışına müdahale etmesini, en zor durumdaki vatandaşların sosyal sorunlarına çözüm bulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayram Hüseyin, hayatının büyük bölümünü Kırcaali'nin istikrarı ve refahı için emek sarf ederek geçirdiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha erken seçimlere gidiyoruz, bu seçimden beklentilerimiz son derece büyük. Burada yaşamını sürdürenlerin son yıllarda gelir seviyesi düştü, soydaşlarımız büyük geçim sıkıntısı yaşıyor. Seçimlerde köklü değişiklik bekliyorum. Sorunlara çözüm bulunmasını umut ediyorum."

Küçük yerleşim yerlerindeki insanlar, devletten ilgi bekliyor

Aynı bölgedeki Zvezdelina Köyün Muhtarı Selime Ali, seçimlerin zorlu olacağını düşündüğünü belirterek, tüm Kırcaali bölgesinde yaşayanların beklentilerinin artık çok daha büyük olduğunu anlattı.

Devletin yıllardır küçük yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarına önem vermediğini vurgulayan Ali, "İnsanlarımız gördükleri bu küçümsemeden ötürü hayal kırıklığına uğramış bulunuyor. Çok daha kaliteli nitelikte bir yönetim bekliyoruz. İnsanlar, bu yönetimin yetersizliğinden ötürü son derece şikayetçi, 12 yıldır yüzümüze bakan yok. Bu dönemde sadece baskı ve suçlamalar gördük. Bunlara son verip daha hoşgörülü, nitelikli bir yönetim bekliyoruz." diye konuştu.