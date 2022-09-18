Seyfe Gölü Kuş Cenneti sonbaharda kuruyan görüntüsüyle doğaseverleri üzüyor - Son Dakika
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Seyfe Gölü Kuş Cenneti sonbaharda kuruyan görüntüsüyle doğaseverleri üzüyor

18.09.2022 11:18

Yaklaşık 10 bin 700 hektarlık alana sahip, 27'si nesli tükenme tehlikesinde bulunan 187 kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Seyfe Gölü, temmuz ayından itibaren tamamen kurudu.

Yaklaşık 10 bin 700 hektarlık alana sahip, 27'si nesli tükenme tehlikesinde bulunan 187 kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Seyfe Gölü, temmuz ayından itibaren tamamen kurudu.

Suyun olduğu zamanlarda başta flamingo olmak üzere, turna, ördek, angut gibi kuşlara ev sahipliği yapan, Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki göl, kış ve ilkbahar aylarında yağan kar ve yağmur sularıyla canlansa da uzun yıllardır temmuz aylarından itibaren aşırı sıcak nedeniyle tamamen kuruyarak sessizliğe bürünüyor.

Yaz aylarında yağışların olmaması ve gölü besleyen Seyfe, Horla, Yenidoğanlı ve Malya pınarlarının kuruması nedeniyle göl adeta "tuz tarlası"na dönüyor. Yaz aylarında gölü ziyarete gelen az sayıda kişi de bu duruma üzülüyor.

Gölü ziyaret eden Esma Koç, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır Kırşehir'de yaşadığını, su olduğu zamanlarda kuşları gözlemek için bölgeye geldiğini belirterek, yaz aylarında gölün kurumasından dolayı çok üzüldüklerini söyledi.

Daha önce geldiklerinde değişik türde kuşları gözlemlediklerini anlatan Koç, "Bir nebze de olsa gölde suyu ve kuşları görüyorduk. Şu anda içler acısı bir durumda. Seyfe Gölü kurumuş vaziyette. Yetkililerin buna bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Burası Kırşehir'in çok önemli bir değeri. Önceleri buraya çok ziyaretçi geliyordu, cıvıl cıvıl oluyordu." dedi.

Muhammed Talha Yılmaz da daha önce göle geldiğinde kuleden çok sayıda kuşu gözetleme fırsatı bulduğuna işaret ederek, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin en kısa sürede eski güzel günlerine kavuşmasını beklediğini söyledi.

Gölde su bulunduğu zamanlarda yaptığı ziyaretlerde gözetleme kulesinden binlerce kuşu görebildiklerini anlatan Yılmaz, "O zamanlar geldiğimizde değişik türde kuşlar vardı. Onları görünce mutlu oluyorduk. Seyfe Gölü kurumuş vaziyette." diye konuştu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sultan Kıymaz da Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin su seviyesinin kuraklığa bağlı 1998-2022 yılları arasında uzun yıllar ortalamasının altında kaldığını dile getirdi.

Burada yağış eksikliğine bağlı kuraklıktan bahsedilebileceğini vurgulayan Kıymaz, şöyle konuştu:

"Kuraklığın etkisi, insan faaliyetleriyle günümüzde daha da bir anlam kazandı. Seyfe havzasında yaptığımız çalışmalarda kuyuların içme suyu ve tarımda kullanılmasıyla özellikle haziran ayından aralık ayına kadar süreçte göldeki su seviyesinin çok ciddi azaldığını görüyoruz. Burada su kaynaklarına yoğun bir baskı yapılmakta. Yer altı kaynakları denetimsiz, kontrolsüz ve bilinçsiz bir şekilde kullanılmaktadır."

Gölü besleyen pınarlar kurudu

Su kaynağının yerinde korunması gerektiğini vurgulayan Kıymaz, "Seyfe Gölü'nü besleyen Seyfe, Horla, Yenidoğanlı ve Malya drenaj kaynakları vardı. Çalışmalarımızda, son zamanlarda bu kaynakların da kuruduğunu ve Seyfe Gölü'ne su geçişinin olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Seyfe Gölü Kuş Cenneti, geçmişte 187 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapması, dünyada nesli tükenmekte olan 27 kuş türünü bünyesinde barındırması ve endemik bitkileriyle biliniyor.

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Kaynak: AA

Seyfe Gölü, Kırşehir, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyfe Gölü Kuş Cenneti sonbaharda kuruyan görüntüsüyle doğaseverleri üzüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyfe Gölü Kuş Cenneti sonbaharda kuruyan görüntüsüyle doğaseverleri üzüyor - Son Dakika
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