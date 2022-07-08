Yaklaşık 100 bin TL'lik hırsızlık olaylarına karışan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Yaklaşık 100 bin TL'lik hırsızlık olaylarına karışan 5 şüpheli yakalandı

08.07.2022 10:37
Yaklaşık 100 bin TL'lik hırsızlık olaylarına karışan 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de yaklaşık 100 bin TL'lik hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de yaklaşık 100 bin TL'lik hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Mahmudiye ve Odunpazarı ilçelerinde bulunan baz istasyonları ile sanayi bölgelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Mahmudiye ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlıklarının da desteği ile piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL'yi bulan jel akü hırsızlığı, hurda malzeme çalınması, baz istasyonlarından ve inşaattan hırsızlık olaylarıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca bir şüphelinin de çalınan malzemeleri satın aldığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ev ve araçlarda yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 1 adet plakasız motosiklet, demir kesme ve bükme aletleri, çekiç ve levye gibi aletler ele geçirildi. Şüphelilerin 75. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL'yi bulan jel akünün çalınması ve baz istasyonundan hırsızlık olayını da gerçekleştirdikleri belirlendi.

Adliyeye çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, "baz istasyonundan ve inşaattan" hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslarından 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Çalıntı malları satın alan şüpheli ise "hırsızlık malını satın almak" suçundan ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Mahmudiye, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaklaşık 100 bin TL'lik hırsızlık olaylarına karışan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaklaşık 100 bin TL'lik hırsızlık olaylarına karışan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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