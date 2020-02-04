Yaklaşık 100 ton saman zarar gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaklaşık 100 ton saman zarar gördü - Son Dakika

Yaklaşık 100 ton saman zarar gördü

15 dakika önce

Ordu'da, saman ve yem üzerine satış yapan bir iş yerinde çıkan yangın sonucu, yaklaşık 100 ton saman zarar gördü.

Yaklaşık 100 ton saman zarar gördü, System.String[]

Ordu'da, saman ve yem üzerine satış yapan bir iş yerinde çıkan yangın sonucu, yaklaşık 100 ton saman zarar gördü. Samanlar, iş makineleri yardımıyla depodan kaldırımlara döküldü.

Yangın, Altınordu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Aktaş isimli esnafa ait saman ve yem deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ve tankerler sevk edildi. İçeride yaklaşık 200 ton samanın bulunduğu iş yerinden samanlar, yangının büyümemesi için kepçeler yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Bu sırada itfaiye ekipleri de yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yaklaşık 100 ton samanın kullanılmaz hale geldiği yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

"SAMANLARIN HEPSİ ZİYAN OLDU"

Olayı anlatan iş yeri sahibi Sebahattin Aktaş, deposunda yaklaşık 200 ton saman olduğunu belirterek, zararının büyük olduğunu ifade etti. Aktaş, "Galiba oraya mangaldan kabuk bırakılmış, o da yangına neden olmuş. Oradaki koltuk yanınca, benim çadıra geçmiş. İş makineleri yardımıyla boşaltılıyor. Buradaki samanların hepsi ziyan oldu, içeride devamı da var. Fiyat olarak tam hesaplayamıyorum ama yaklaşık 200 bin lira zarar var" dedi.

Öte yandan itfaiye ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri depodaki çalışmalarını sürdürüyor.

(Selim Kuşcu/İHA)

Altınordu, İtfaiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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