Yaklaşık 138 bin öğrenci aynı anda 112'yi öğrendi - Son Dakika

Yaklaşık 138 bin öğrenci aynı anda 112'yi öğrendi

Eskişehir'de 11 bin 697 öğretmen tarafından sabah ikinci ders saatinde öğrencilere 112 hakkında bilgiler verildi

Ortaokul öğretmeni Yeliz Doğan: "Çocuklarımız 'Hangi numarayı aramamız gerekiyor' paniğini yaşamadan artık kendilerini rahat hissedecekler"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de eğitim gören yaklaşık 138 bin öğrenciye, eş zamanlı olarak 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı.

Eskişehir 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle farklı bir çalışmaya imza atıldı. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullar başta olmak üzere kent genelinde eğitim gören yaklaşık 138 bin öğrenciye, acil durum numaralarını bir araya getiren 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı. 11 bin 697 öğretmen tarafından sabah ikinci ders saatinde öğrencilere 112 hakkında bilgiler verildi. Aynı zamanda da çocuklara konuyla ilgili hazırlanan animasyonlar izletilerek öğrenmeleri kolaylaştırıldı.

"Çocukların hepsi hızlı ve çok daha kolay şekilde ulaşılabilir olmasını avantaj olarak görüyor"

Acil durumlarda kullanılan numaraların bir araya getirilmesinin çocuklar için avantajlı olduğunu dile getiren Çağfen Koleji Ortaokul Öğretmeni Yeliz Doğan, "Eskiden bir sorun yaşadığımız zaman birçok numarayı aklımızda tutmak zorunda kalıyorduk. Bu durum bize hem zaman kaybettiriyordu hem de paniklediğimiz zaman numarayı unutma gibi bir sorunla karşılaşabiliyorduk. Şu an çok rahat bir şekilde tek bir numaradan istediğimiz yere ulaşabiliyoruz. Çağrı merkezindeki arkadaşlar ihtiyacımız olan birimlere direkt aktarabiliyorlar. Yetişkinlerden ziyade çocuklar için daha önemli bir şeydi bu, onlar için biraz daha pratik oldu. Tek bir numarayı akıllarında tuttukları zaman hızlı ve kolay şekilde ulaşabilecekler. 'Hangi numarayı aramamız gerekiyor' paniğini yaşamadan artık kendilerini rahat hissedecekler. Çocukların hepsi hızlı ve çok daha kolay şekilde ulaşılabilir olmasını avantaj olarak görüyor. Ne kadar küçük yaşta çocukları bilinçlendirirsek, o kadar kolay şekilde yetişkinleri de bilinçlendiririz diye düşünüyorum" dedi.