Yaklaşık 150 kilogram olan domuzu avladılar
38 dakika önce
Sinop'un Erfelek ilçesinde, bölgedeki vatandaşlara büyük zararlar verdiği öğrenilen domuz avlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
Sinop'un Erfelek ilçesinde, bölgedeki vatandaşlara büyük zararlar verdiği öğrenilen domuz avlandı.
Sinop'un Erfelek ilçesi Veysel köyünde yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki yaban domuzunu avcılar avladı. Köylülere rahat bir nefes aldıran avcılar, avladıkları domuzu köye yakın bir noktaya kadar getirdi. Avladıkları domuz ile hatıra fotoğrafı çektiren avcılara, köylüler teşekkür etti. - SİNOP
Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü: 3 kilosu 10 TL Meghan Markle'ın 28 yaşındaki yeğeni çırılçıplak gözaltına alındı İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı MHP'den "Devlet Bahçeli" açıklaması: Sağlık durumu iyi