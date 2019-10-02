Son Dakika Haberleri: Yaklaşık 150 kilogram olan domuzu avladılar
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Yaklaşık 150 kilogram olan domuzu avladılar

38 dakika önce

Sinop'un Erfelek ilçesinde, bölgedeki vatandaşlara büyük zararlar verdiği öğrenilen domuz avlandı.

Yaklaşık 150 kilogram olan domuzu avladılar, System.String[]

Sinop'un Erfelek ilçesinde, bölgedeki vatandaşlara büyük zararlar verdiği öğrenilen domuz avlandı.


Sinop'un Erfelek ilçesi Veysel köyünde yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki yaban domuzunu avcılar avladı. Köylülere rahat bir nefes aldıran avcılar, avladıkları domuzu köye yakın bir noktaya kadar getirdi. Avladıkları domuz ile hatıra fotoğrafı çektiren avcılara, köylüler teşekkür etti. - SİNOP

Erfelek, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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