YAKLAŞIK 150 KİŞİYİ İLETİŞİMSİZ BIRAKAN KABLO HIRSIZLIĞINA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çal, Güney ve Buldan ilçelerinde bir telekomünikasyon şirketine ait direklerdeki iletişim kablolarını keser çalan, yaklaşık 150 kişiyi telefon ve internetsiz bırakan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. 4 bin metre kablo çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Çal, Güney ve Buldan ilçelerinde kırsal mahallerdeki, bir telekomünikasyon şirketine ait direklerdeki kabloların kesilerek çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarını yapan kişilerin Ziya Bozkur (44) ve Ethem Sarı (29) olduğunu tespit etti. Şüpheli iki kişiyi takip eden jandarma ekipleri, önceki gün operasyon düzenleyerek suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Bozkurt ile Sarı'nın içinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada çalıntı kablolar bulundu. İletişim kablolarının çalınması nedeniyle bölgede yaklaşık 150 kişi telefon ve internetsiz kaldı. 4 bin metre kablo çalarak, telekomünikasyon şirketini 500 bin lira zarara uğrattıkları tespit edilen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 2 kişinin yakalanması ile birlikte 13 ayrı hırsızlık olayı da aydınlatılmış oldu.