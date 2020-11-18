Yaklaşık 150 yıldır yaptıkları Kilis katmeriyle damakları şenlendiriyorlar - Son Dakika

Yaklaşık 150 yıldır yaptıkları Kilis katmeriyle damakları şenlendiriyorlar

18.11.2020 11:13
Yaklaşık 150 yıldır yaptıkları Kilis katmeriyle damakları şenlendiriyorlar, System.String[]

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Kilis katmeri, tatlı sevenlerin damağında eşsiz bir lezzet bırakıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Kilis katmeri, tatlı sevenlerin damağında eşsiz bir lezzet bırakıyor.

Maharetli ustaların elinde ince açılan hamurun içine kaymak konularak tereyağında kızartıldıktan sonra üzerine şerbet, pudra şekeri, Antep fıstığı ve tarçının serpilmesiyle yapılan Kilis katmeri, damakları şenlendiriyor.

Kilis mutfağı ve kültüründe önemli bir yeri olan katmeri tadanlar, unutamadıkları bu lezzeti yeniden tatmak için bölgeye tekrar geliyor.

Katmer ustası 63 yaşındaki Uğur Bekan, AA muhabirine, Kilis katmerinin Türk Patent ve Marka Kurumunca 2014 yılında tescil edildiğini söyledi.

Dedeleri Kerim Bekan tarafından yaklaşık 150 yıl önce yapımına başlanan ve kendilerine miras kalan Kilis katmerinin "tatlıların imparatoru" olduğunu belirten Bekan, kendilerinin üçüncü kuşak olduğunu, dördüncü kuşağın da yanlarında bu işi öğrendiğini dile getirdi.

150 yıldır katmer yapıyorlar

Uğur Bekan, "Dedelerimizden babalarımıza, onlardan bize yaklaşık 150 senedir bu katmeri yapıyoruz. O günden bugüne kadar lezzet hiç değişmedi, değişmeden de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bekan, katmerin tadına bakan herkesin memnun kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu lezzeti tadan muhakkak ileri bir tarihte tekrar gelip tatlımızdan yiyor. Genellikle çevre illerden gelen çok oluyor. Ama uzak illerden gelenler de çok memnun kalıyor. Sipariş verenlere şekeri, fıstığı, şerbeti ve tarçını ayrı koyarak paketleyip gönderiyoruz. Çok uzun mesafe olursa katmeri dondurup gönderiyoruz. Fransa'dan bir müşterimiz geldi, hiç tatmamıştı. Kendisiyle gelen Kilisli hemşehrimiz katmeri kendisine tattırdı. Çok da memnun kaldı."

Küçük yaşlarda katmer açmaya başladığını ifade eden 20 yaşındaki Alperen Bekan da "Katmerci Bekan ailesinin dördüncü kuşağıyım. Babamın dedesinden bu yana bu lezzeti Kilis halkına ve tüm müşterilerimize tattırmaya devam ediyoruz." dedi.

Celal Akaslan da Kilis'i ziyarete her geldiğinde katmer yediğini dile getirerek, "Uzun zamandan beri Kilis dışında yaşıyorum. Buranın dondurmaları ve katmeriyle büyüdük. Her gurbetteki Kilisli, şehri özlediği kadar katmerini de özler. Ankara'dan her gelişimde mutlaka iki günde bir buraya katmer yemeye geliriz." diye konuştu.

Gaziantep, Patent, Kilis, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yaklaşık 150 yıldır yaptıkları Kilis katmeriyle damakları şenlendiriyorlar - Son Dakika


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