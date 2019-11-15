Son Dakika Haberleri: Yaklaşık 154 bin kişi beyaz cennetin üzerinde balon uçuşu yaptı
Son Dakika Güncel Yaklaşık 154 bin kişi beyaz cennetin üzerinde balon uçuşu yaptı - Son Dakika

Yaklaşık 154 bin kişi beyaz cennetin üzerinde balon uçuşu yaptı

6 saat önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Denizli Pamukkale'de 2019 yılı Ocak-Ekim ayı döneminde yaklaşık 154 bin kişi sıcak hava balonu ile uçtu.

Yaklaşık 154 bin kişi beyaz cennetin üzerinde balon uçuşu yaptı, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Denizli Pamukkale'de 2019 yılı Ocak-Ekim ayı döneminde yaklaşık 154 bin kişi sıcak hava balonu ile uçtu. Büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu tatilciler beyaz cennet Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini havadan izledi.


Pamukkale'de 2015 yılında başlayan sıcak hava balonları ile uçuş her yıl artarak devam ediyor.


TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu yetkililerinden alınan bilgilerde, Pamukkale çevresinde oluşturulan alanlarda 30 firmaya ait sıcak hava balonlarının gökyüzünü yükseldiği kaydedildi. Balon turu ücretinin kişi başı 180-230 dolar arasında değiştiği Pamukkale'de 2019 yılı Ocak-Ekim ayı döneminde ise 153 bin 511 turistin uçtuğu öğrenildi.


Balon turlarına katılanların büyük çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturduğu bu oran içerisinde ise Çinli turistlerin büyük çoğunlukta olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü Merve Kotan'ın babasına saldırdı
Suriye Milli Ordusu, terörle mücadelede 224 şehit verdi Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı Mehmet Avcı gözaltına alındı İstanbul'da tedirgin eden görüntüler! Barajların doluluk oranı yüzde 39'a düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:04:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaklaşık 154 bin kişi beyaz cennetin üzerinde balon uçuşu yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]