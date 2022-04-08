Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor - Son Dakika
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Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

08.04.2022 11:57

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün ikinci ara tatile çıkıyor.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

ANKARA - Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün ikinci ara tatile çıkıyor. 6 Eylül 2021'de yüz yüze başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatiline giren öğrencilerin sevinci gözlerinden okundu.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yaklaşık 1 buçuk yıl aradan sonra 6 Eylül 2021'de yüz yüze başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatili öncesi son ders zili bugün çalıyor. Bugün çalacak son ders zili ile beraber yaklaşık 18 milyon öğrenci 1 haftalık tatiline başlayacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım 2021 tarihlerinde yapıldı. Daha sonra ise 24 Ocak 2022 tarihinde başlayan yarıyıl tatili 4 Şubat 2022 tarihinde tamamlandı ve ikinci dönemin ilk ders zili 7 Şubat 2022 Pazartesi günü çaldı. İkinci dönem içerisinde yer alan ara tatil ise bugün son ders zilinin çalması ile başlıyor. 11 - 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatil sonrasında 18 Nisan Pazartesi günü itibariyle öğrenciler için ders zili yeniden çalacak. İkinci dönemin son ders zili ise 17 Haziran Cuma günü çalacak ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

"Kitap okuyacağım"

Türkan Yamantürk İlkokulunda 4. Sınıf öğrencisi olan İrem Berrak Yavaş tatilde kitap okuyup, derslerini yapacağını belirterek, "Kitap okuyacağım. Ödevlerimi yapacağım. Derslerimi yapacağım. Sonrasında vadide biraz yürüyüş yapacağım, piknik yapacağım" diye konuştu.

"Okullar tatile gireceği için çok mutluyum"

İlkokul öğrencisi Zülal Elif Yüce ise şu ifadeleri kullandı: "4'üncü sınıfa gidiyorum. Öncelikle okullar tatile gireceği için çok mutluyum. 4'üncü sınıfta olmak gerçekten çok zor baya yorulmuştuk. Vadide yürüyüşe gitmek istiyorum. Ödevlerimi yapıp, kitap okumak istiyorum. Tekrardan sınavlara çalışmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor
Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor
Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor - Son Dakika


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