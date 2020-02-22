Yaklaşık 18 yıl önceki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaklaşık 18 yıl önceki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yaklaşık 18 yıl önceki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı

7 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde Gündüz Karademir'in yaklaşık 18 yıl önce öldürülmesiyle ilgili annesi ve iki kardeşi tutuklandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Gündüz Karademir'in yaklaşık 18 yıl önce öldürülmesiyle ilgili annesi ve iki kardeşi tutuklandı.

Araban Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Yukarıkaravaiz Mahallesi Su Deresi mevkisindeki bir tarlada 21 Şubat perşembe günü yapılan kazı çalışmalarında bulunan kemiklerin yaklaşık 18 yıl önce kaybolan Gündüz Karademir'e ait olduğu belirlendi.

İncelemenin ardından Karademir'in öldürüldüğü bilgisine ulaşan jandarma ekiplerince Gaziantep ve Adana'da düzenlenen operasyonla, maktulün annesi Zeynep, kardeşleri Hasan Karademir ve Cemile Balta'nın da aralarında yer aldığı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 6'sı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si de savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen maktulün annesi Zeynep, kardeşleri Hasan Karademir ve Cemile Balta, tutuklandı, diğer kardeşi İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilik açıklama yaptı

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Araban ilçesinde kendisinden 2002'den itibaren haber alınamayan ve ailesi tarafından herhangi bir kayıp müracaatında bulunulmayan kişinin akıbetinin araştırılmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri görevlendirildi.

Özel ekibin yaklaşık 6 ay gece gündüz süren titiz çalışmaları sonucu Gündüz Karademir'in 2002'de öldürülerek evin ahırına gömüldüğü, yaklaşık 10 yıldır bu adreste ikamet edenlerin de bu durumu bildikleri ve olaya iştirak ettikleri belirlendi.

Yaklaşık 10 yıl önce de ev sahibinin, evin tapusunu vermek karşılığında Hasan Karademir ile anlaşarak cesedi Yukarı Karavaiz Köyü Suderesi mevkisinde boş araziye gömdükleri tespit edildi.

Açıklamada, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık 18 yıl önceki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı

Gaziantep, Jandarma, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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