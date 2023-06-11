Yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 Haziran'da karne alarak yaz tatiline girecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 Haziran'da karne alarak yaz tatiline girecek

Yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 Haziran'da karne alarak yaz tatiline girecek

11.06.2023 09:31

MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler 16 Haziran'da karne alarak yaz tatiline girecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ara tatiller yapıldı ve ikinci dönem 6 Şubat 2023'te başladı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitime ara verilen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi programları 1 Ağustos-1 Eylül'de uygulanacak. Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi ÖBA üzerinden yapılacak. LGS sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak, YKS ise 17-18 Haziran'da yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlatıldı. Birinci dönem ara tatili, 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. 6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem, 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.

Öte yandan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süre eğitime ara verilen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos-1 Eylül'de uygulanacak.

Mesleki gelişim eğitimi ÖBA üzerinden

2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak.

Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 Haziran'da karne alarak yaz tatiline girecek - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Çorum'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı
09:18 Başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı
09:10 Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu
09:06 Scott Carson, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finali için geldiği İstanbul'dan yine kupayla ayrıldı
08:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BAE lideri Al Nahyan'dan Türkçe paylaşım: Ekonomik ortaklıkları ilerletmeyi konuştuk
08:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BAE lideri Al Nahyan'dan Türkçe paylaşım: Ekonomik ortaklıkları ilerletmeyi konuştuk
08:15 İngiliz muhafız yüksek sıcaklıklara dayanamadı
08:11 İngiliz muhafız törende sıcaktan bayıldı
08:06 Türk Komando Taburu Kosova'ya gönderildi
08:02 ABD basınından bomba iddia: Türkiye, gerilimin zirve yaptığı Kosova'da komutayı İtalya'dan devralabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2023 09:35:37. #1.12#
SON DAKİKA: Yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 Haziran'da karne alarak yaz tatiline girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement