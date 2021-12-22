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Yaklaşık 2.5 yıl önce yıktırılan caminin projesi bile ortada yok - Son Dakika

Yaklaşık 2.5 yıl önce yıktırılan caminin projesi bile ortada yok

22.12.2021 21:33

Yaklaşık 2.5 yıl önce yıktırılan caminin projesi bile ortada yok Avcılar'da depremin ardından yıktırılan caminin yerinde molozlar var Camiden kalan moloz yığını drone ile görüntülendi İstanbul'da meydana gelen 5.

Yaklaşık 2.5 yıl önce yıktırılan caminin projesi bile ortada yok

Avcılar'da depremin ardından yıktırılan caminin yerinde molozlar var

Camiden kalan moloz yığını drone ile görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremde minaresi yıkılan ve yıkım tehlikesine karşı yıktırılan Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nde yaklaşık 2.5 yıl geçmesine rağmen herhangi bir çalışmanın olmamasına vatandaşların tepkisini çekti. Camiden kalan moloz yığını drone ile görüntülendi.

Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5.8'lik depremde Avcılar E-5 kenarında bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minarelerinden birisi yıkılmıştı. Yapılan incelemenin ardından cami, beton kalitesinin ve demirlerinin dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıktırılmıştı. Yıkımın üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen caminin bulunduğu alana henüz bir çivi bile çakılmazken, camiden kalan molozların bile kaldırılmadığı görüldü. Gün içinde buradan geçen ve çevrede esnaflık yapan vatandaşlar, caminin bir an önce yapılmasını istedi. Camiyle ilgili henüz somut bir projenin de bulunmadığı öne sürülürken, proje ve yapımla ilgili herhangi bir çalışmanın olmaması da vatandaşların tepkisini çekti. Avcılar Müftülüğünden alınan bilgiye göre, caminin yapımının tamamen kendileri ile Diyanet İşlerine bağlı olduğunu belirtilirken, projesinin tamamlanmadığı ve proje çalışmalarının devam edildiği belirtildi.

"Yıllardan beri böyle, yapılmadı"

Caminin yapılmamasına tepki gösteren Muhammed Karagünoğlu isimli vatandaş, "Bayadır yapılmadı, bekliyoruz inşallah yapacaklar. Aslında caminin yapılmasının çok sürmemesi lazım. Vatandaşlar Cuma günü gelip namazını kılıyordu. Şuanda gördüğünüz gibi, anlatmaya gerek yok, yıllardan beri böyle. Normalde günlük olarak biz burayı kullanıyoruz. Burada namazımızı kılıyorduk, oturup sohbet yapıyorduk. Çay ocağı falan vardı, onlar da yıkıldı. Sonuçta güzel bir görüntü değil, Avcılar'ın merkezi, yapılması lazım" dedi.

"Caminin eksikliğini hissediyoruz"

Müftü ile görüştüklerini ama yapımına ilişkin bir çalışmanın olmadığını öne süren Ali Yılmaz isimli esnaf, "Öncelikle biz bu camimize kavuşmak istiyoruz. İl müftülüğünün ve büyükşehir belediyesinin bu konuda bir çalışma yapmasını ve insanların bu konuda mağdur edilmemesini istiyoruz. Bir an önce camimize kavuşursak çok minnet duyacağız. Bir vakit namazı kılmak için 200-300 metre aşağıdaki camiye gitmek zorunda kalıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz zaman kaybı oluyor. Burada E-5 kenarında arabamızı pak edip, sabah namazını eda edebiliyoruz, öğle namazını eda edebiliyoruz. Konum olarak, gayet mükemmel bir yerde bu camimiz, bunun yokluğunu her zaman hissediyoruz. Bunun için de yetkili makamlardan camimizin bir an önce yapılıp, hizmete açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 2.5 yıl önce yıktırılan caminin projesi bile ortada yok
Yaklaşık 2.5 yıl önce yıktırılan caminin projesi bile ortada yok
Yaklaşık 2.5 yıl önce yıktırılan caminin projesi bile ortada yok
Yaklaşık 2.5 yıl önce yıktırılan caminin projesi bile ortada yok

İstanbul, Avcılar, Eylül, Drone, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yaklaşık 2.5 yıl önce yıktırılan caminin projesi bile ortada yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaklaşık 2.5 yıl önce yıktırılan caminin projesi bile ortada yok - Son Dakika
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