Yaklaşık 2 Milyon TL Değerinde Volfram Madeni Çalan Hırsızlar Kıskıvrak Yakalandı

Yaklaşık 2 milyon TL değerinde Volfram Madeni çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı Çaldıkları değerli madeni piyasaya süremeden yakalandılarİSTANBUL - Tuzla'da bir işyerinden çalınan yüklü miktardaki toz kimyasal maddeyi piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslar polisin çalışması sonucu...

Yaklaşık 2 milyon TL değerinde Volfram Madeni çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Çaldıkları değerli madeni piyasaya süremeden yakalandılar



İSTANBUL - Tuzla'da bir işyerinden çalınan yüklü miktardaki toz kimyasal maddeyi piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslar polisin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Polisi görünce evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan zanlı, kovalamaca sonucu etkisiz hale getirildi. Ele geçirilen volfram madeninin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

Tuzla'daki bir işyerinden yüklü miktarda toz kimyasal maddenin çalınması olayı ile ilgili Tuzla Asayiş Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda şok bilgilere ulaşıldı. 8 Ocak günü yaşanan olayın ardından başlatılan çalışmalarda ifadesi alınan iş yeri sahibi İsrail İ., çalınan kimyasal toz hammaddeyi piyasaya sürmeye çalışan şahsa ait telefon numarasını polis ekiplerine verdi. Şüphelinin açık kimliğinin tespiti ve yakalanması için alıcı gibi davranan polis ekipleri, şüpheliye ait telefonu aradı. Pendik Kurtköy'de yaşadığı belirlenen telefon numarasının sahibi F. Y ., polise toz maddenin satışı ile ağabeyinin ilgilendiğini söyledi. Bunun üzerine Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekip, sosyal medya ve saha çalışması neticesinde şüphelinin lise öğrencisi 2003 doğumlu F.Y. olduğunu tespit etti. Ayrıca Yavaş'ın bir süre önce okuduğu liseden ayrıldığı belirlendi. Şahsın adresine giden ekipler, şüpheliyi ikametinde yakaladı.

Şüpheli, kendisine çalıntı malzemeler sorulduğunda, mahalleden tanıdığı E.Ü isimli şahsın bahse konu çalıntı malzemelerin fotoğraflarını kendi telefonuyla çekip başka bir şahsa gönderdiğini ifade etti. Adı geçen E.Ü.isimli şahsın tespiti için polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ise suçlardan çok sayıda suç kaydının yanı sıra, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan arama kararı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri E.Ü'nün yakalanması ve değeri yaklaşık 2 milyon lirayı bulan söz konusu çalıntı kimyasal maddenin ele geçirilmesi için şahsın Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Bu sırada zanlı Ersin Ünal evin arka penceresinden atlayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu polis ekipleri şahsı kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şahsın adresinde yapılan aramada ise ikametin kömürlük bölümünde 11 adet farklı ebatlarda plastik bidonlar içerisinde söz konusu çalıntı volfram madeni halinde malzemeler ele geçirilerek polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan E.Ü. l, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.Çalınan madenin piyasa değerinin iki milyon TL olduğu öğrenildi.

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