Yaklaşık 20 bin kişi Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya başvuru yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaklaşık 20 bin kişi Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya başvuru yaptı

06.03.2022 20:56
Yaklaşık 20 bin kişi Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya başvuru yaptı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yurtdışından yaklaşık 20 bin kişinin Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yurtdışından yaklaşık 20 bin kişinin Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Rusya'nın saldırılarına karşı yabancı savaşçılara kapılarını açan Ukrayna dün başvuru almaya başlamıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yerel basına verdiği demeçte, 52 ülkeden yaklaşık 20 bin kişinin Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşmak için başvuruda bulunduğunu açıklayarak, başvuruların hangi ülkelerden geldiğini ise belirtmedi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'ya karşı baskının artırılması çağrısında bulundu Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'ya karşı baskının artırılması çağrısında bulundu Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik

Dmitro Kuleb, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaklaşık 20 bin kişi Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya başvuru yaptı - Son Dakika


Son Dakika
21:19 Sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif paylaşım yapan 45 hesap hakkında işlem başlatıldı
21:14 Olaylı karşılaşma sona erdi! Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti
21:08 Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov, Zelenski'i tehdit etti: Tek şansını kullan yoksa sonun Saakaşvili gibi olur
20:33 Rusya bu sefer komşu ülkeleri tehdit etti: Diğer ülkelerin hava üslerini Ukrayna uçaklarına açması savaş sayılır
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
20:22 Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü
20:02 Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti
19:48 Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi
19:26 Maç başlamadan taraftarlar birbirine girdi! Fenerbahçe taraftarı Trabzonsporlulara saldırdı
19:23 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 21:45:09. #1.12#
SON DAKİKA: Yaklaşık 20 bin kişi Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya başvuru yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement