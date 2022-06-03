Değeri 20 bin lira olan motosikleti böyle çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Değeri 20 bin lira olan motosikleti böyle çaldı

03.06.2022 15:39

Değeri 20 bin lira olan motosikleti böyle çaldı Eskişehir'de dün akşam saatlerinde sokak üzerinde duran ve 20 bin lira değerinde olduğu belirtilen motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Değeri 20 bin lira olan motosikleti böyle çaldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de dün akşam saatlerinde sokak üzerinde duran ve 20 bin lira değerinde olduğu belirtilen motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam 23.30 sıralarında Gökmeydan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahibinin kısa süreliğine apartman önünde bıraktığı 26 ABV 420 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda yüzünü maskeyle gizleyen motosiklet hırsızının defalarca etrafı kontrol ettiği görüldü. İlk önce motosiklete binen daha sonra bir aracın sokağa girdiğini görüp uzaklaşan hırsız, ikinci denemesinde yaklaşık 20 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Yaklaşık 10 dakika sonra evden çıktığında adeta şok geçiren motosiklet sahibi, olayı emniyet güçlerine bildirdi. Çalınan motosikletin bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Değeri 20 bin lira olan motosikleti böyle çaldı
Değeri 20 bin lira olan motosikleti böyle çaldı
Değeri 20 bin lira olan motosikleti böyle çaldı
Değeri 20 bin lira olan motosikleti böyle çaldı
Değeri 20 bin lira olan motosikleti böyle çaldı
Değeri 20 bin lira olan motosikleti böyle çaldı
Değeri 20 bin lira olan motosikleti böyle çaldı

YORUMLAR
500
Sancaktepe'de kamyonetten 2 bin lira değerinde aküleri çalan hırsız kamerada Sancaktepe'de kamyonetten 2 bin lira değerinde aküleri çalan hırsız kamerada Piyasa değeri 50 bin TL olan kaçak elektronik sigara ele geçirildi Piyasa değeri 50 bin TL olan kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Değeri 20 bin lira olan motosikleti böyle çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:32 100 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında kara tablo: 9 bin 151 sivil hayatını kaybetti, 6.8 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:48:25. #1.12#
SON DAKİKA: Değeri 20 bin lira olan motosikleti böyle çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement