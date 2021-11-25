Yaklaşık 200 göçmenin Belarus'tan Polonya'ya geçme girişimine müdahale - Son Dakika

Belarus'ın Polonya sınırında yaklaşık 200 göçmenden oluşan bir grubun Polonya topraklarına geçme girişimi, Polonya Sınır Muhafızları tarafından engellendi.

Belarus'un Polonya sınırında Avrupa ülkelerine geçme umuduyla bekleyen göçmenlerin Polonya topraklarına geçme girişimleri sürüyor. Polonya Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 200 göçmenden oluşan bir grubun gece saatlerinde Belarus sınırındaki Czeremcha köyü civarındaki sınır tellerini kırmaya çalıştığı bildirildi. Sınır Muhafızlarına taş atıldığı da aktarılırken, sınırın diğer tarafındaki Belarus askerlerinin Polonyalılara lazer tuttuğu vurgulandı.

Sınır Muhafızları Sözcüsü Anna Michalska da yaptığı açıklamada, "Sınırı aşmaya, sınıra saldırmaya çalışıyorlardı. Taş atıyorlardı. Sınırı geçme girişimi, muhafızlar tarafından engellendi" ifadelerini kullandı. Göçmenlerin Polonya topraklarına geçmek için tellerin bir bölümünü tomruklarla kırdığını belirten Michalska, yorgun düşen 5 göçmenin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

(İHA)