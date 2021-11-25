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Yaklaşık 200 göçmenin Belarus'tan Polonya'ya geçme girişimine müdahale - Son Dakika

Yaklaşık 200 göçmenin Belarus'tan Polonya'ya geçme girişimine müdahale

25.11.2021 14:11

Belarus'ın Polonya sınırında yaklaşık 200 göçmenden oluşan bir grubun Polonya topraklarına geçme girişimi, Polonya Sınır Muhafızları tarafından engellendi.

Belarus'ın Polonya sınırında yaklaşık 200 göçmenden oluşan bir grubun Polonya topraklarına geçme girişimi, Polonya Sınır Muhafızları tarafından engellendi.

Belarus'un Polonya sınırında Avrupa ülkelerine geçme umuduyla bekleyen göçmenlerin Polonya topraklarına geçme girişimleri sürüyor. Polonya Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 200 göçmenden oluşan bir grubun gece saatlerinde Belarus sınırındaki Czeremcha köyü civarındaki sınır tellerini kırmaya çalıştığı bildirildi. Sınır Muhafızlarına taş atıldığı da aktarılırken, sınırın diğer tarafındaki Belarus askerlerinin Polonyalılara lazer tuttuğu vurgulandı.

Sınır Muhafızları Sözcüsü Anna Michalska da yaptığı açıklamada, "Sınırı aşmaya, sınıra saldırmaya çalışıyorlardı. Taş atıyorlardı. Sınırı geçme girişimi, muhafızlar tarafından engellendi" ifadelerini kullandı. Göçmenlerin Polonya topraklarına geçmek için tellerin bir bölümünü tomruklarla kırdığını belirten Michalska, yorgun düşen 5 göçmenin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

(İHA)

Yaklaşık 200 göçmenin Belarus'tan Polonya'ya geçme girişimine müdahale
Yaklaşık 200 göçmenin Belarus'tan Polonya'ya geçme girişimine müdahale
Yaklaşık 200 göçmenin Belarus'tan Polonya'ya geçme girişimine müdahale
Yaklaşık 200 göçmenin Belarus'tan Polonya'ya geçme girişimine müdahale

Polonya, Belarus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaklaşık 200 göçmenin Belarus'tan Polonya'ya geçme girişimine müdahale - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaklaşık 200 göçmenin Belarus'tan Polonya'ya geçme girişimine müdahale - Son Dakika
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