Yaklaşık 25 yılını verdiği koleksiyonuna paha biçemiyor - Son Dakika

Tokatlı saatçi yaklaşık 25 yılda oluşturduğu plak ve gramofon koleksiyonuna paha biçemiyor.

Tokat'ta evli ve 2 çocuk babası Enver Bozpınar (52) hobisi ile dikkatleri çekiyor. Ortaokulu bırakarak çalışmaya başlayan Bozpınar, yaklaşık 40 yıldır baba mesleği saatçilik yapıyor. Gençlik yıllarında bakır eşyalar toplayarak başladığı antika merakına taş plak ve gramofonla devam eden Bozpınar'ın uzun yıllar devam ettirdiği tutkusu koleksiyona dönüştü. 4 binin üzerinde plak ile 60'a yakın gramofonu bulunan Bozpınar, koleksiyonunu 'anılar' ismini vereceği bir kahve açarak sergilemeyi hayal ediyor. İş yerinde 1960-1970'li yılların parçalarını taş plaktan dinleyerek çalışan Bozpınar, günün stresini atıyor. İş yerine plak dinlemeye gelenleri de kırmayan Bozpınar, nostalji yaşatıyor.

25 YILDA KOLEKSİYON OLUŞTURDU

Baba mesleğini yaparken müziğe olan ilgisinin bir tutkuya dönüştüğünü belirten Bozpınar, "Doksanlı yıllarda eski dükkanlardan bakır ve eski eşya toplarken plak, gramofon gördüm. O zamandan beri topluyorum. Burada da Tokat'ta birkaç tane bu işi yapan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Onlar da bana yardımcı oldular. Öyle bir merak başladı. Şu anda elimde 33'lük dediğimiz plaklarımız yaklaşık bin 500 adet civarında. 45'lik 2 bin 500 civarında. Taş plak ise o kadar olmasa da 100-150 civarında var. Yani toplam 4 binin üzerinde plak arşivim var. Tahmin ediyorum 60 civarında gramofon, plaklar, radyolu, plak, dolaplı ve dolapsız var" dedi.

İŞ YERİNDE NOSTALJİ YAŞATIYOR

Bozpınar, saat tamir ederken akşamları genelde plak dinlediğini belirterek "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde pandemiden önce öğrendiler akşamları gelip 'amca bir plak dinleyelim' diyorlar, cep telefonları ile çekim yapıyorlardı. İşte ben de bunları çok seviniyorum. Çünkü öğreniyorlar en azından. Bizden sonra inşallah birilerine bir şeyler üretirsek bunları saklamasınlar" diye konuştu.

25 yılda oluşturduğu koleksiyonuna paha biçemiyor

Hayatının büyük bir kısmını plaklarına adatan Bozpınar, "Bugün hepsini toplu alınca kaslar çok büyük rakamlar tutar. Ben bunlara 25 yılımı verdim. Bugün bunların hepsini almaya kalksam herhalde iyi bir servet olur tahmin ediyorum. Satmayı düşünmüyorum. Eğer imkan verirse Tokat'ta büyük bir mekan bulup hatta kapısında da 'anılar' diye yazdıracağım. Oraya bunları tek tek dizip sergileyeceğim. Kahve içerken plak dinleyecek. Hayalim bu" ifadelerini kullandı.

(Nurhan İçmez/İHA)