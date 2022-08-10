Yıllar sonra cesedi bulunan Tekin Uğurlu'nun eşinin sözleri tüyler ürpertti: "O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim" dedi - Son Dakika
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Yıllar sonra cesedi bulunan Tekin Uğurlu'nun eşinin sözleri tüyler ürpertti: "O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim" dedi

10.08.2022 11:08

Türkiye'yi sarsan korkunç cinayette yeni gelişmeler yaşanıyor. 4.5 yıl önce bir anda ortadan kaybolan ve geçtiğimiz günlerde cesedine ait kemik parçaları Pendik'te bir arazide bulunan iş insanı Tekin Uğurlu'nun ailesi yaşadıkları acıyı anlattı. Uğurlu'nun eşi katil zanlısı ile ilgili, "'O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim" dedi. Öğrendik ki parçalamış, 3 parçaya bölmüş, toprağa gömmüş. Hiçbir şey olmamış gibi davranmış" serzenişinde bulundu.

Cesedi 4,5 yıl sonra boş bir arazide bulunan iş insanı Tekin Uğurlu'nun korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Acılı eşin, katil zanlısı ile cinayetten sonra konuşmaları kan dondurdu.

BOŞ ARAZİDE KEMİKLERİ BULUNDU

İş adamı Tekin Uğurlu, 2018'in Ocak ayında kaybolmuş ve ailesi hakkında kayıp ihbarında bulunmuştu. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kaybolan iş adamı Tekin Uğurlu dosyasını geçtiğimiz günlerde gelen bir ihbar üzerine yeniden açtı. İhbarı değerlendiren ekipler, Pendik'te bir ormanlık alanda çalışma yaptı ve üç ayrı parçaya ayrılmış halde kemikler bulundu. Yapılan incelemelerde, kemiklerin Tekin Uğurlu'nun cesedine ait olduğu değerlendirildi. Uğurlu'yu öldürdüğü öğrenilen M.K. ve katil zanlısına yardım eden eşi D.K., babası B.K. ve annesi S.K. polis tarafında yakalandı.

Cesedi arazide bulunan Tekin Uğurlu'nun eşinden kan döndüren sözler: Eşimi 3 parçaya bölüp toprağa gömmüş

"3 PARÇAYA BÖLÜP TOPRAĞA GÖMMÜŞ"

Uğurlu ailesi büyük acı yaşadıklarını ve olayın faillerinin gereken cezayı almalarını istediklerini ifade etti. Tekin Uğurlu'nun eşi Özden Uğurlu, "Melikşah o ilk gün sabah geldi bizim evimize hiçbir şey olmamış gibi. Dedi ki "ne panik yapıyorsunuz, kafasını dinlemeye gitmiştir. Ortalığı kaldırıyorsunuz" dedi. Sonra gitti. Öğleden sonra elbisesini değiştirdi başka bir taksi ile geldi. Ne aradılar, ne sordular o günden sonra. Karısı hiç aramadı hiç sormadı, arkadaştılar. Kardeşim diyordu Tekin'e, ne aradı ne sordu. 'Abi eğer senin bu işte bir parmağın varsa iki elim senin yakanda olsun' dedim. 'O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim' dedi. Öğrendik ki parçalamış, 3 parçaya bölmüş, toprağa gömmüş. Hiçbir şey olmamış gibi davranmış. Karısıyla yapmış, bunu annesiyle yapmış, bunu babasıyla yapmış. Hepsi, en ağır şekilde, ekmeksiz, susuz, güneşsiz, ışıksız. Tek başına küçücük bir yerde, vicdanıyla kalsın" dedi.

Cesedi arazide bulunan Tekin Uğurlu'nun eşinden kan döndüren sözler: Eşimi 3 parçaya bölüp toprağa gömmüş

"KARISI KORKUSUNDAN BİZİ ARAMADI"

Özden Uğurlu, "Onu parçalamışsa bunu temizleyen biri olması lazım. Bunu kendi karısı kendi annesi yapmış olması lazım. Karısı bu süreçte beni asla aramadı. Vicdanından, korkusundan arayamadı. "Ararsam bir şeyleri söylerim" korkusu ile aramadı" diye konuştu.

Cesedi arazide bulunan Tekin Uğurlu'nun eşinden kan döndüren sözler: Eşimi 3 parçaya bölüp toprağa gömmüş

"KATİLİN AVUKAT AĞABEYİNİN SÖYLEDİKLERİ ADALETE SIĞMAZ"

Tekin Uğurlu'nun yeğeni Salih Uğurlu, "Polis merkezinden çıkarken katilin avukat ağabeyinin 'başını dik tut Haydar' demesi adalete sığmaz. Bu zorumuza gitti. Melikşah'ın iki ismi var. Kardeşi Haydar diye sesleniyor. Bunlar ailece katiller. Biz kanun ve hukuk ile mücadele etmek istiyoruz. Adalete güveniyoruz" dedi.

Cesedi arazide bulunan Tekin Uğurlu'nun eşinden kan döndüren sözler: Eşimi 3 parçaya bölüp toprağa gömmüş
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Galatasaraylı iş adamının cesedi yıllar sonra boş araziden çıkarıldı Galatasaraylı iş adamının cesedi yıllar sonra boş araziden çıkarıldı Cesedi arazide bulunan Tekin Uğurlu'nun eşi: ''O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim' dedi; öğrendik ki parçalamış, 3 parçaya bölmüş' Cesedi arazide bulunan Tekin Uğurlu'nun eşi: ''O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim' dedi; öğrendik ki parçalamış, 3 parçaya bölmüş'
Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yıllar sonra cesedi bulunan Tekin Uğurlu'nun eşinin sözleri tüyler ürpertti: 'O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıllar sonra cesedi bulunan Tekin Uğurlu'nun eşinin sözleri tüyler ürpertti: "O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim" dedi - Son Dakika
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