Yaklaşık 400 bin evde Turkcell farkıyla ders işlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yaklaşık 400 bin evde Turkcell farkıyla ders işlendi - Son Dakika Ekonomi

Yaklaşık 400 bin evde Turkcell farkıyla ders işlendi

6 saat önce

Her gün yaklaşık 400 bin evdeki öğrenci ve öğretmeni online sınıflarda buluşturan Turkcell'in sabit internet kullanımı bir haftada yüzde 40 artış kaydetti.

Yaklaşık 400 bin evde Turkcell farkıyla ders işlendi, System.String[]

Her gün yaklaşık 400 bin evdeki öğrenci ve öğretmeni online sınıflarda buluşturan Turkcell'in sabit internet kullanımı bir haftada yüzde 40 artış kaydetti.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs günlerinde evde eğitim ve evde iş hayatı için destek veren Turkcell, #EvdeHayatVar diyerek Türkiye'nin yanında duruyor. Turkcell, güçlü altyapısı üzerinden evlere kadar sunduğu ışık hızında fiberle kullanıcılarına kesintisiz bağlantı sağlıyor.

Her gün yaklaşık 400 bin evdeki öğrenci ve öğretmeni online sınıflarda buluşturan Turkcell'in sabit internet kullanımı bir haftada yüzde 40 arttı. Ayrıca Turkcell fiber müşterileri, Türkiye'nin resmi dijital eğitim platformu EBA içeriklerine 100 Mbps yükleme ve 100 Mbps indirme hızıyla anında ve kesintisiz ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, yaklaşık 1,5 milyon haneye fiber internet götürdüklerini belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında Turkcell olarak güçlü fiber altyapımız ile milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir kez daha görmüş olduk ki yüksek hızlı, kesintisiz internet bağlantısı ülkemiz için çok büyük önem taşıyor. Dünyayla aynı anda Türkiye'de başlattığımız fiber çağı sayesinde bugün vatandaşlarımız evlerinde eğitimlerine, iş hayatlarına kesintisiz olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Fiberi tercih eden müşterilerin sayısında normal döneme göre haftalık yüzde 50 artış yaşadıklarını aktaran Özata, şunları kaydetti:

"Kesintisiz eğitim için öğretmen ve öğrencilerimizin yükleme ve indirme hızını tarifelerinden bağımsız olarak 100 Mbps'ye çıkardık. İlk hafta internet kullanım alışkanlıklarına baktığımızda ise genel itibarıyla yüzde 40 artış gözlemlerken, bazı saatlerde yüzde 80-90 artışlara rastladık. Fiberimizin olmadığı yerlere ışık hızında interneti götürdüğümüz Superbox çözümümüze ise bir haftada gelen talep yüzde 100 arttı. Öğrencilere ve çalışanlara taşınabilir olmasıyla büyük kolaylık sağladığımız Superbox'ın 24 saat içerisinde kurulumunu gerçekleştirerek bu kritik dönemde hayatın evden devam etmesine katkı sağladık. Ayrıca, mobil uygulamasının yanı sıra fiber altyapımız üzerinden hizmet verdiğimiz TV+'ta da EBA TV'ye yer vererek tüm kanallarımızı herkese açık hale getirdik. Bu sayede bir haftada TV+ izleme süresi yüzde 10 arttı. Güçlü altyapımız ve bu altyapı sayesinde hizmet verdiğimiz ürün ve servislerimizle bu zor günlerinde ülkemizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Eğitim Bilişim Ağı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:58 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na koronavirüs mesajı yolladı İzmir'de semt pazarları dolu Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak
İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti         
18:02
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı         
17:52
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım         
17:42
Polis, selfie çekenleri durdurmak için Mavi Göl'ü siyaha boyadı Polis, selfie çekenleri durdurmak için Mavi Göl'ü siyaha boyadı         
17:30
Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti         
17:24
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak         
17:23
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi         
17:17
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor         
17:03
Evde temizlik yapan spor spikeri Diletta Leotta sosyal medyayı salladı Evde temizlik yapan spor spikeri Diletta Leotta sosyal medyayı salladı         
17:02
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek         
16:49
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor         
16:39
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü         
16:38
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi         
16:37
Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na koronavirüs mesajı yolladı Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na koronavirüs mesajı yolladı         
16:28
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı         
16:24
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti 14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:21
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak         
16:20
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü         
16:16
Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif         
16:04
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi         
16:02
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı         
15:56
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı         
15:45
Son dakika: 5 ilimize bağlı 9 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Son dakika: 5 ilimize bağlı 9 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı         
15:30
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti         
15:26
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı         
15:22
Boateng, Aubameyang'ı Boateng, Aubameyang'ı "Come to Beşiktaş" diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı         
15:10
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı         
15:10
Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak         
14:55
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2020 18:26:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaklaşık 400 bin evde Turkcell farkıyla ders işlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]