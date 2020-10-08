Yaklaşık 8 kilo metamfetamin ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

VAN'ın Edremit ilçesinde 7 kilo 931 gram metamfetamin ile yakalanan Ş.A., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde devriye görevi yaparken, Ş.A.'yı şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, Ş.A.'nın yapılan üst araması ve elinde taşıdığı poşette 7 kilo 931 gram metamfetamin ile 1615 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.A., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.