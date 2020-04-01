Yaklaşık 8 ton sahte dezenfektan ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 8 ton sahte dezenfektan ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ekipler, kaçak içki üretiminde de kullanılan etil alkol ile sahte dezenfektan üreten şüphelilere yönelik Esenyurt ve Başakşehir'deki üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere 100 mililitre olarak şişelenmiş 25 bin 750 sahte el dezenfektanı ile 5 litre olarak ambalajlanmış 3 bin 475 litre sahte el dezenfektanı, dezenfektan yapımında kullanılacak 1850 litre etil alkol, 100 litre gliserin yağı, 60 litre izopropil alkol, 40 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere 1200 sahte etiket bulundu.

Yaklaşık 8 ton dezenfektan ve yapımında kullanılan malzemenin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen etil alkollerin İçişleri Bakanlığının genelgesi gereği, kamu yararında kullanılmak