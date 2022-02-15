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Yaklaşık Bin Yıllık 14 Mumya Bulundu - Son Dakika

Yaklaşık Bin Yıllık 14 Mumya Bulundu

15.02.2022 09:44

Peru'da arkeologlar İnka Medeniyeti öncesinden kalan 14 mumya buldu.

Peru'da arkeologlar İnka Medeniyeti öncesinden kalan 14 mumya buldu. Bunların 6'sı çocuklara ait mumyalar. Uzmanlara göre, mumyalanan bu 8 yetişkin ve 6 çocuk yerel bir lider için kurban edilen kişiler. Peru'nun başkenti Lima'nın doğusundaki Cajamarquilla bölgesinde bulunan mumyaların 800 ila 1.000 yıl öncesinden kalma olduğu tahmin ediliyor. Mumyaların yanında seramik çömlekler, dekor amaçlı kullanılan su kabakları ve bitki kalıntıları gibi objeler de bulundu

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Mumya, Peru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Yaklaşık Bin Yıllık 14 Mumya Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaklaşık Bin Yıllık 14 Mumya Bulundu - Son Dakika
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