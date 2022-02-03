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Son dakika haberleri... Diyarbakır Tem ve İstihbarat Ekiplerinden İHD'ye operasyon - Son Dakika

Son dakika haberleri... Diyarbakır Tem ve İstihbarat Ekiplerinden İHD'ye operasyon

03.02.2022 07:56
Son dakika haberleri... Diyarbakır Tem ve İstihbarat Ekiplerinden İHD'ye operasyon

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır Tem ve İstihbarat Ekiplerinden İHD'ye operasyon Yaklaşık bir buçuk yıldır Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticelerini vermeye devam ediyor.

Diyarbakır Tem ve İstihbarat Ekiplerinden İHD'ye operasyon

DİYARBAKIR - Yaklaşık bir buçuk yıldır Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticelerini vermeye devam ediyor. Soruşturmalar neticesinde Diyarbakır İHD Şube sekreteri F.B.'nin örgütle teması tespit edildiği ve bu sabah 06.30 itibariyle eş zamanlı olarak şüpheli Ferhat B.'nin ikametinde ve iş yeri olan Diyarbakır İnsan Hakları Derneğinde arama yapılıyor.

Son dakika haberleri... Diyarbakır Tem ve İstihbarat Ekiplerinden İHD'ye operasyon
Son dakika haberleri... Diyarbakır Tem ve İstihbarat Ekiplerinden İHD'ye operasyon
Son dakika haberleri... Diyarbakır Tem ve İstihbarat Ekiplerinden İHD'ye operasyon
Son dakika haberleri... Diyarbakır Tem ve İstihbarat Ekiplerinden İHD'ye operasyon
Son dakika haberleri... Diyarbakır Tem ve İstihbarat Ekiplerinden İHD'ye operasyon
Son dakika haberleri... Diyarbakır Tem ve İstihbarat Ekiplerinden İHD'ye operasyon
Son dakika haberleri... Diyarbakır Tem ve İstihbarat Ekiplerinden İHD'ye operasyon

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, TEM Otoyolu, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Diyarbakır Tem ve İstihbarat Ekiplerinden İHD'ye operasyon - Son Dakika


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