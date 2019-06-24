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'Yaklaşmama' kararı bulunan karısını bıçaklayan koca adliyede

1 saat önce

Samsun'da ayrı yaşadığı resmi nikahlı eşine uzaklaştırma kararı olmasına rağmen dolmuş minibüs içinde bıçaklayarak ağır yaralayan koca, adliyeye sevk edildi.

'Yaklaşmama' kararı bulunan karısını bıçaklayan koca adliyede, System.String[]
Samsun'da ayrı yaşadığı resmi nikahlı eşine uzaklaştırma kararı olmasına rağmen dolmuş minibüs içinde bıçaklayarak ağır yaralayan koca, adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı Ulugazi TOKİ Blokları önünde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Emine S. beraber yaşadığı resmi nikahı bulunmayan Mustafa A. ile birlikte dolmuş minibüse bindi. Bu sırada peşlerinden gelen ayrı yaşadığı resmi nikahlı eşi olan sağır ve dilsiz Kerim S.(57), minibüse binerek Emine S.'ye bıçakla saldırdı. Sol göğüs üzerinden, sol karın boşluğundan ve sol kalça kısmından olmak üzere 3 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Minibüs şoförü tarafından hemen yakında bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emine S. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve 12 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenilen Kerim S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Kerim S., Samsun Adliyesine sevk edildi. Kerim S.'nin ayrı yaşadığı karısına mahkemece 'yaklaşmama' kararının bulunduğu öğrenildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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