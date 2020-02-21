Yakma sanatı merakını açtığı sergiyle taçlandırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yakma sanatı merakını açtığı sergiyle taçlandırdı - Son Dakika

Yakma sanatı merakını açtığı sergiyle taçlandırdı

7 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki emekli öğretmen Cengiz Tatlı, yaklaşık 500 ahşap yakma resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Yakma sanatı merakını açtığı sergiyle taçlandırdı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki emekli öğretmen Cengiz Tatlı, yaklaşık 500 ahşap yakma resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.


Ünye'de yaşayan 29 yıllık öğretmen Cengiz Tatlı, emekli olmasının ardından merak ettiği yakma sanatını hobiye dönüştürerek yüzlerce Ünye'nin sembol alanlarını ahşap üzerine resmetti. Son olarak kendisinin yaptığı 500'e yakın eserini sergiye dönüştüren Tatlı, Ünye'yi anlatan çalışmalarına devam edeceğini söyledi.


Yaptığı sanatsal çalışmaları sergisinde anlatan emekli öğretmen Cengiz Tatlı, "Ben emekli olalı üç sene oldu. Bana bir uğraşacak hobi lazımdı. Tabii bu hobimiz de resimle alakalı olsun istedik. Resimlerimizde Ünye temalı ahşaplar üzerine yakma sanatı üzerine çalıştık. Sanatsal olarak başlamadık ama sonunda iş bize sanatsal anlam kazandırdı. Başlangıçta iki tane basit resimlerle başladım. Daha sonra Ünye'yi resmedecek objeler ortaya çıktı. Önceden bir iki tane derken resimlerimiz bu gün bir sergi açabilecek kadar birikti. Burada yaklaşık 500 adet yakma sanatı adı altında resimlerimiz var" dedi.


"Sergimdeki çalışmalarla Ünye resmini bütünleştirdim"


Yakma sanatı çalışmalarının Ünye ağırlıklı olduğunu ifade eden Tatlı, "Öğretmenlik mesleğimin içerisinde zaten 40 yıla yakın teknik resimle uğraşıyordum. Bu 40 yıllık resim, temel teknik resimle beraber bütünleşti. Tamamen bizimkisi teknik resimle yakma olayını birleştirme çabası oldu. Yakma resimlerim içerisinde bardak, dümen, fındık, testi, çapa, çınar yaprağı gibi sembollerle Ünye resmini bütünleştirmeye çalıştım" diyerek sözlerini tamamladı. - ORDU

Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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