Yaktığı anıza düşerek öldü - Son Dakika

SAMSUN'da yaktığı anıza dengesini kaybederek düşen Mustafa Yılmaz (73), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kavak ağaçlarının kesiminin ardından anızları temizlemek için ateş yakan Mustafa Yılmaz, dengesini kaybederek alevlerin arasına düştü. Yılmaz'ın yardım çığlıklarını duyarak bahçeye gelen vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde tek ayağı protez olan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

- Samsun