Yaktığı anıza düşerek öldü - Son Dakika

Yaktığı anıza düşerek öldü
SAMSUN'da yaktığı anıza dengesini kaybederek düşen Mustafa Yılmaz (73), hayatını kaybetti.
SAMSUN'da yaktığı anıza dengesini kaybederek düşen Mustafa Yılmaz (73), hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kavak ağaçlarının kesiminin ardından anızları temizlemek için ateş yakan Mustafa Yılmaz, dengesini kaybederek alevlerin arasına düştü. Yılmaz'ın yardım çığlıklarını duyarak bahçeye gelen vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde tek ayağı protez olan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
- Samsun
Son Dakika Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansını askıya aldı Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı