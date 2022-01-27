Yaktığı ateş üzerine sıçrayınca hayatını kaybetti - Son Dakika

Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokakta yaşadığı öğrenilen madde bağımlısı Mehmet Kaya (35), ısınmak için metruk bir dükkanın içinde ateş yaktı. Mehmet Kaya, yaktığı ateşin üzerine sıçramasıyla yanarak feci şekilde can verdi.

POLİS BÖLGEYİ EMNİYET ŞERİDİNE ALDI

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, olayın yaşandığı alana emniyet şeridi çekerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Mehmet Kaya'nın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

"AİLESİNDEN KOPMUŞ, MADDE BAĞIMLISIYDI"

Çevrede esnaf olan Alaaddin Ergün, "Arkadaşımızdı. Kendisi ayakkabıcı. Dışarılarda yatıyor. Ailesinden kopmuş. Ailesi Gaziantep'te yaşıyor. Madde bağımlısıydı. Biz içme diyorduk. Ateş yakarken kendisini yakmış" dedi.