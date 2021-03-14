Yaktıkları mangalla ısınmak isteyen 4 kişi zehirlendi - Son Dakika

Yaktıkları mangalla ısınmak isteyen 4 kişi zehirlendi
14.03.2021 20:10
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ısınmak için mangal yakan 4 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ısınmak için mangal yakan 4 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kadınhanı ilçesi Beykavağı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uyumadan önce ısınmak için yaktıkları mangalı evlerine alan 4 kişi, sabah saatlerinde kendilerini kötü hissedince ambulansa haber verildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılan O.Ç. (29), İ.K. (35), B.A. (32), O.B. (28) tedavi altına alındı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KONYA
Son Dakika İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu F.Bahçe'nin yediği goldeki ofsayt itirazları sonuç vermedi! Oyuncular ve taraftarlar isyan etti Twitch'e katılan Mansur Yavaş sosyal medyada gündem oldu Son Dakika: Türkiye'de 14 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 13 bin 378 yeni vaka tespit edildi Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Akkuyu NGS nedeniyle Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı