Yaktıkları otlarla '112'  figürü oluşturdular - Son Dakika
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Yaktıkları otlarla '112'  figürü oluşturdular

33 dakika önce

BAYBURT'ta bir grup genç, sağlık çalışanlarına destek için tutuşturdukları otlarla acil sağlık hizmetleri çağrı numarası 112 figürü oluşturdu.

Yaktıkları otlarla '112'  figürü oluşturdular, System.String[]

BAYBURT'ta bir grup genç, sağlık çalışanlarına destek için tutuşturdukları otlarla acil sağlık hizmetleri çağrı numarası 112 figürü oluşturdu.

Bayburt'un merkeze bağlı Aslandede Köyünde Ömer Öksüz ve arkadaşları sağlık çalışanlarına destek için ilginç bir yol denedi. Benzin dökerek acil sağlık hizmetleri çağrı numarası 112 figürü oluşturdukları otları ateşe veren gençler, sağlıkçılara desteklerini iletti. Kentte saat 21: 00'da ise balkonlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek verildi.


Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:15 Kaynak: DHA

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