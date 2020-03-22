Yaktıkları otlarla '112' figürü oluşturdular - Son Dakika

Yaktıkları otlarla '112' figürü oluşturdular
48 dakika önce
BAYBURT'ta bir grup genç, sağlık çalışanlarına destek için tutuşturdukları otlarla acil sağlık hizmetleri çağrı numarası 112 figürü oluşturdu.
BAYBURT'ta bir grup genç, sağlık çalışanlarına destek için tutuşturdukları otlarla acil sağlık hizmetleri çağrı numarası 112 figürü oluşturdu.
Bayburt'un merkeze bağlı Aslandede Köyünde Ömer Öksüz ve arkadaşları sağlık çalışanlarına destek için ilginç bir yol denedi. Benzin dökerek acil sağlık hizmetleri çağrı numarası 112 figürü oluşturdukları otları ateşe veren gençler, sağlıkçılara desteklerini iletti. Kentte saat 2100'da ise balkonlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek verildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:29 Kaynak: DHA
Son Dakika Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi