Yakup Abdal Tabiat Parkı cazibe merkezi olma yolunda - Son Dakika

Bayburt'un Demirözü ilçesindeki Yakup Abdal Tabiat Parkı'nın korunması ve turizme daha fazla katkı sağlaması amacıyla "Peyzaj Uygulama Projesi" uygulanıyor.

Vali Cüneyt Epcim, alandaki incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal güzellikler bakımından bölgenin cazibe merkezi olan Yakup Abdal Tabiat Parkı'ında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü denetiminde uygulanan peyzaj projesinde son aşamaya gelindiğini söyledi.

Buradaki çalışmalar tamamlandığında Yakup Abdal Tabiat Parkı'nın Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından biri olacağını ifade eden Epcim, projenin tamamlanmasıyla tabiat parkının ziyaretçiler için daha cazip hale geleceğini bildirdi.

Epcim, içerisinde futbol, voleybol, basketbol sahalarının, kır bahçeleri ve piknik alanlarının bulunduğu bir mekanı şehre kazandıracaklarını kaydederek, "Çok güzel bir coğrafya içerisinde göleti olan özel bir nokta. Bu projeyle Bayburt'umuz çok güzel bir saha kazanmış olacak. Bu sahada ziyaretçilerimizin çok güzel, neşeli zamanlar geçireceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Vali Epcim'e incelemelerinde, Demirözü Kaymakamı Engin Tok, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Alparslan Katırcı ile diğer ilgiler eşlik etti.