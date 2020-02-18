Yakup Süt suç örgütüne operasyon: Şüphelilerden bir bölümü adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İSTANBUL'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alnınan 55 kişiden 22'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta operasyon yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 yıldır takip edilen Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 55 kişiyi gözaltına aldı.