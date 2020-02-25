Yakup Süt'ün aralarında bulunduğu 33 şüpheliye tutuklama talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yakup Süt'ün aralarında bulunduğu 33 şüpheliye tutuklama talebi - Son Dakika

Yakup Süt'ün aralarında bulunduğu 33 şüpheliye tutuklama talebi

6 saat önce

SUÇ örgütü lideri Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 36 şüpheliden 33'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yakup Süt'ün aralarında bulunduğu 33 şüpheliye tutuklama talebi, System.String[]
SUÇ örgütü lideri Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 36 şüpheliden 33'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 şüphelinin ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılması talep edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 36 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 33 kişi, "Yağma", "Tehdit", "Ruhsatsız silah bulundurma", "Kasten yaralama" ve "Organize suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 3 kişi ise adli kontrol talep edildi.

1 YILDIR TAKİP EDİLİYORDUİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında operasyon başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 yıldır takip edilen Yakup Süt ve adamlarına yönelik 14 Şubat günü operasyon düzenlemişti. İstanbul merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen operasyon daha önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilmişti. Haklarında yakalama kararı bulunan, suç örgütü lideri Yakup Süt ve adamları olduğu öğrenilen 58 şüpheli gözaltına alınmıştı. Baskınların düzenlendiği adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 19 silah, 3 tüfek, çok sayıda çek ve senet, çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.


- İstanbul
Yakup Süt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:39 Kaynak: DHA
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