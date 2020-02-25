Yakup Süt ve adamları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Organize suç örgütü lideri Yakup Süt ve beraberindeki 36 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi. Yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda toplam 55 kişi yakalanmış, zanlılardan ilk grubu geçtiğimiz hafta adliyeye sevk olmuştu.



Alınan bilgilere göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik iki ayrı soruşturma başlatılmış, çetelere göz açtırmayan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yakup Süt ve adamlarını uzun süre izledikten sonra 14 Şubat'ta operasyon düzenlemişti. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'un da aralarında olduğu üç ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında arama kararı bulunan suç örgütü elebaşı Süt'ün de aralarında olduğu 55 kişi gözaltına alınmıştı.



18 Şubat Salı günü 22 şüpheliden 18'i Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken, 4'ü emniyetten serbest bırakılmıştı.



'Çete soruşturması' kapsamında aranan Yakup Süt ve adamlarının emniyetteki işlemleri bugün sona erdi. 36 Şüpheli emniyetten Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, zanlıların karıştığı olaylar da aydınlatıldı. Şüphelilerin karıştıkları olayların 35'i aydınlatılırken, "yağma", "tehdit" "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "kasten yaralama" ve "organize suç örgütü kurmak ve yönetmek" gibi suçlara bulaştıkları ileri sürüldü.



Baskınlarda 16 tabanca, 3 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 1 çelik yelek, çok sayıda fişek ve senet ele geçirilmişti. - İSTANBUL