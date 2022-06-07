Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2)

07.06.2022 18:42
Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2)

ANNESİ OĞLU İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜİzmit'te çöp konteyneri ile merdivan arasında sıkışarak hayatını kaybeden Yakup Sevgili için Reyhan Camisi'nde kılınan cenaze namazına aile, yakınları ve mahalleli katıldı.

ANNESİ OĞLU İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

İzmit'te çöp konteyneri ile merdivan arasında sıkışarak hayatını kaybeden Yakup Sevgili için Reyhan Camisi'nde kılınan cenaze namazına aile, yakınları ve mahalleli katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yakup'un cenazesi Bağçeşme Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazından önce Yakup'un öldüğü çöp konteynerinin bulunduğu yere oturan anne Müjde Sevgili uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anneyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Gözyaşlarıyla, sorumluların cezalandırılmasını isteyen anne Müjde Sevgili, "3 yaşında çocuğum çöp konteynerinin çengelini takmadılar diye öldü. Çocuğum yuvarlandı kurtaramadık, altında kaldı. Hastaneye götürdük, öldü benim çocuğum. Bu olayda ihmal varsa cezalarını çeksinler. Şikayetçiyim, eğer ihmal varsa sonuna kadar şikayetçiyim. Ben yandım başkalarının da içi yanmasın" dedi.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KOCAELI,


Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2)
Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2)
Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2)
Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2)
Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2)
Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2)
Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2)
Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2)
Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2)
Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2)
YORUMLAR
500
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan çarpıcı açıklama: Bu insanlar batırdı kulüpleri MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan çarpıcı açıklama: Bu insanlar batırdı kulüpleri Kocaeli'de üzerine çöp konteyneri devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuk defnedildi Kocaeli'de üzerine çöp konteyneri devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuk defnedildi
Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 El freni çekerek dönmeye çalışan otomobil sürücüsü aracı alev alınca olay yerinde kaçtı
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:57:25. #1.11#
SON DAKİKA: Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement