Yakupoğlu: "Esnafın vergi ve SGK borçları yapılandırılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yakupoğlu: 'Esnafın vergi ve SGK borçları yapılandırılmalı' - Son Dakika Ekonomi

Yakupoğlu: "Esnafın vergi ve SGK borçları yapılandırılmalı"

7 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Hakkari Temsilcisi Cabbar Yakupoğlu, kentte ciddi bir ekonomik durgunluk olduğunu belirterek, "Esnafın vergi ve SGK borçları yapılandırılmalıdır" dedi.

Yakupoğlu:

HAKKARİ (İHA) – Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Hakkari Temsilcisi Cabbar Yakupoğlu, kentte ciddi bir ekonomik durgunluk olduğunu belirterek, "Esnafın vergi ve SGK borçları yapılandırılmalıdır" dedi.


Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Hakkari Temsilcisi Cabbar Yakupoğlu, ülke genelinde yaşanan ekonomik daralmanın Hakkari'de daha fazla hissedildiğini ve piyasanın büyük bir durgunluk içerisinde olduğunu söyledi. Hakkari esnafının ve ticaret erbabının ekonomide yaşanan olumsuz etkilerden dolayı sıkıntılı bir süreç içinde olduğu söyleyen Yakupoğlu, "Esnaf ve tüccarımız SGK ve vergi borçlarını ödemekte güçlük çekiyor. 2015-2016 yıllarında Hakkari geneli için mücbir sebep ilan edilmişti. O dönem vergi ve SGK prim borçları ertelenmişti. 2020 vergi affı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6736, 7020 ve 7143 yapılanma hakkı bozanlar için vergi affı gündemdeki yerini koruyor. Ekonomi paketinin meclise getirilmesi ile birlikte mükelleflerimizin yüzde 70'i ekonomik daralmadan ve işlerin azalması ve üretimin düşmesinden dolayı vergi ve SGK prim borçlarından dolayı icralık olan, hesabına bloke konulan ve haciz bildirimi gönderilen mükellef sayısı hayli kabarıktır" dedi.


Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ve işsizliğin en çok yaşandığı ilin Hakkari olduğunu ifade eden Yakupoğlu, "Asgari ücret desteği kalkınmada öncelikli iller arasında olan Hakkari'ye; 10 işçi üzeri her işçi için en az 150 TL'lik asgari ücret desteği sağlanması gerekir. Çünkü sanayinin hiç olmadığı tek il Hakkari'dir. İstihdam alanlarının çok kıt olduğu ilimizde teşvik edici alanların açılması yönünde ticaret odamız, esnaf sanatkarlar odası ve mükelleflerimiz de duyarlılık gösterip hükümetimizin bürokrasisine seslerini duyurmaları gerekir" ifadelerini kullandı.


Hakkari'de çıkan çinko maden cevherinin çok önemli bir ihracat kalemi olduğunu da söyleyen Yakupoğlu, "Çinko zenginleştirme fabrikasının Siirt yerine Hakkari'de kurulması gerekirdi. İlin milletvekilleri ile oda başkanları ve iş adamları bu konuda etkili adım atmıyor. Hakkari'nin gelişmesi için daha çok yatırım ve teşvike ihtiyaç var" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, Hakkari, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:12 Kaynak: İHA
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