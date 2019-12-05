Son Dakika Haberleri: Yakutistan Türkünün cesareti Rusya gündeminde
Son Dakika Güncel Yakutistan Türkünün cesareti Rusya gündeminde - Son Dakika

Yakutistan Türkünün cesareti Rusya gündeminde

6 saat önce

Yakutistan Türkü bir kızın, araç kaza yaptığı sırada duruşu ve kazadan yara almadan kurtuluşu Rusya'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Yakutistan Türkünün cesareti Rusya gündeminde, System.String[]

Yakutistan Türkü bir kızın, araç kaza yaptığı sırada duruşu ve kazadan yara almadan kurtuluşu Rusya'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Rusya'nın Sibirya bölgesi sınırında bulunan Yakutistan'da bir Yakutistan Türkü kızın kaza anındaki soğukkanlılığı Rusya'nın gündemine oturdu. Rusya'daki yerel halklardan olan Yakut Türklerinin yaşadığı Yakutistan'da bir araç, aşırı buzlanma ve sürücü hatası nedeniyle hızla geri geri gitmeye başladı. Yoldan çıkan araç, duvara çarparak hızla geri gitmeye devam ederken, aracı gören genç kız fark etmesine rağmen araçtan kaçmadı. Aracı izleyen kız, sadece 3 adım atarak kenara çekildi. Araç hızla genç kızın yanında bulunan elektrik direğine çarparak direkleri devirdi. Genç kızın aracı soğukkanlılıkla takip ederek paniğe kapılmadan kazadan kurtulduğu anlar Rusya'da paylaşım rekorları kırdı. Ruslar, Yakut Türkü kızın cesaretini örnek göstererek görüntüleri paylaştı.

(İHA)

Değerli Taş, Rusya, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da domates ithalatına sınırlama önerisi: Türk üreticiler olumsuz etkilenebilir
Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü Mahalle sakinleri, "Çocuklar ölmesin" diye çocuklarıyla sokağı trafiğe kapattı Acılı baba, kaza yerinde temizlik yaparken ölen kişinin oğlu olduğunu öğrendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 16:47:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yakutistan Türkünün cesareti Rusya gündeminde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]