Yakutiye Anadolu Lisesi'nde kan bağışı kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yakutiye Anadolu Lisesi'nde kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Yakutiye Anadolu Lisesi'nde kan bağışı kampanyası

10 saat önce

Yakutiye Anadolu Lisesi'nce düzenlenen kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Yakutiye Anadolu Lisesi'nde kan bağışı kampanyası, System.String[]

Yakutiye Anadolu Lisesi'nce düzenlenen kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Okul'da düzenlenen bağış kampanyasına öğretmenler, veliler ve idari personel destek verdi. Okul Müdürü Kemal Balcı, Kan bağışı konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturabilmek amacıyla Kızılay işbirliği ile böyle bir kampanya düzenlediklerini belirterek. "Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve okul personelimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz kampanyaya katılım memnuniyet verici idi. Okul ailemiz adına herkese teşekkür ederiz." diye konuştu. - ERZURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
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