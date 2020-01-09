Yakutiye Anadolu Lisesi'nden bir anlamlı kampanya daha - Son Dakika

Yakutiye Anadolu Lisesi anlamlı bir etkinliğe daha imza attı.



Yakutiye Anadolu Lisesi 'nde Değerler Eğitimi kapsamında, "Yardımlaşma" konusunda farkındalık oluşturabilmek amacıyla okulun İngilizce Öğretmeni Dönser Uzunget rehberliğinde, 10. sınıf öğrencilerinden Elif Oğuz, Sudenaz Toprak ve Berat Ali Yüksel tarafından nakdi yardım kampanyası düzenlendi.



Öğretmen ve öğrencilerden toplanan yardımlar, kent merkezinde yıllardır faaliyet gösteren Ebu İshak Vakfı ziyaret edilerek, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere yetkililere teslim edildi.



Okulda değerler eğitimine çok önem verdiklerini söyleyen Okul Müdürü Kemal Balcı, bu ve benzeri etkinliklere sürekli yer verileceğini, bu vesileyle öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiğini ifade etti. - ERZURUM