Son Dakika Haberleri: Yakutiye Belediye Başkan Adayı Uçar, Etso'yu Ziyaret Etti

Yakutiye Belediye Başkan Adayı Uçar, Etso'yu Ziyaret Etti

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum Yakutiye Belediye Başkan adayı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

Yakutiye Belediye Başkan Adayı Uçar, Etso'yu Ziyaret Etti, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum Yakutiye Belediye Başkan adayı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın ve parti yöneticileriyle birlikte ETSO'ya gelen Dr. Uçar, Başkan Yücelik'le bir süre sohbet etti. Ziyarette, Yakutiye'de talip oldukları görevin önem ve sorumluluğunun bilincinde olduklarını kaydeden Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar, halkın, başkanlık görevine kendisini layık görmesi halinde ilk günden itibaren mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet edeceğini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise, Dr. Uçar'a seçim yarışında başarı diledi. Başkan Yücelik, adayların, şehre değer katacak, çehresini değiştirecek, insanların yaşamlarını kolaylaştıracak her türlü projesine Erzurumluların sahip çıkacağını söyledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:17 Kaynak: İHA

AK Parti, belediye başkan adayı, Yakutiye, Güncel
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