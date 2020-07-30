Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'da Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Uçar, mesajında, bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın sevincinin yaşandığını belirtti.

Bayramların sevinç günleri olduğunu anlatan Uçar, "Bayram, büyüklerin elleri, küçüklerin gözleri, akranların gönül dilidir. Bayramlar, vaktin, milletin ve ümmetin kalbidir ve ömrümüzün en güzel günleridir. Bayramlar, sadece sevinç vermez, kuvvet de verir, safları sıklaştırır ve nesilleri kaynaştırır." ifadelerini kullandı.

Uçar, bayramda sevgi, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının en üst seviyede yaşandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bayram vesilesiyle kırgınlıklara son verelim. Bayramda sosyal mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka riayet edelim. Maskelerimizi usulünce takalım. Yetkili makamların uygun gördüğü kesimhanelerde kurbanlarımızı keselim. Bayram ziyaretlerimizde de aynı şekilde salgın süresince uyguladığımız tedbirleri devam ettirerek bayram sevincimizi sağlıklı bir şekilde yaşayalım. Yüce Rabbimiz birlik ve beraberliğimizin, bayram coşkumuzun, paylaşma duygumuzun, ilçemizden başlayarak yurdumuza ve tüm insanlığa; huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyor, Kurban Bayramının ülkemize, milletimize ve tüm İslam Alemi'ne hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."