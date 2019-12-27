Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Erzurum'un Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, AA'nın

Erzurum'un Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Bölge Müdürü Tuncay Bekar'ı makamında ziyaret eden Uçar, "Yılın Fotoğrafları" hakkında Bekar'dan bilgi alıp AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Başkan Uçar, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" sporda ise yine Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafına oy verdi.

Tuncay Bekar, Mahmut Uçar, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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