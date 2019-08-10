Son Dakika Haberleri: Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'dan Kurban Bayramı kutlaması
Son Dakika Güncel Haber

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'dan Kurban Bayramı kutlaması

1 saat önce

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, "Yüreklerin sevgi ve muhabbetle dolduğu bayram günlerinin, birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmesi en büyük arzumuzdur" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'dan Kurban Bayramı kutlaması, System.String[]
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, "Yüreklerin sevgi ve muhabbetle dolduğu bayram günlerinin, birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmesi en büyük arzumuzdur" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Kurban bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında; bayramların, manevi bir iklime bürünen dayanışma ruhunun, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın doruklara ulaştığı sevinç günleri olduğunu belirterek, " Huzur, sevinç ve mutluluklar paylaşarak artar. Bayramlar ise, bunun için en güzel fırsattır. Dolayısıyla hep birlikte idrak edeceğimiz mübarek Kurban bayramının, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine ve kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine vesile olmasını niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahmut Uçar'dan Erzurum'a özel tarif

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, bayramların her yörede ayrı bir güzellikle kutlandığını hatırlattığı mesajında, Erzurum'a ise çok özel bir yer ayırdı. Erzurum'un bayramlarda büründüğü manevi atmosferin yeri doldurulamaz bir güzellikte olduğunun altını çizen Başkan Mahmut Uçar, şunları kaydetti: "Erzurum, öyle mübarek bir beldedir ki; burada adeta esen rüzgar bile kulaklara bayramı fısıldar. Heyecan ve coşku yüreklere neredeyse sığmaz olur. İnsanımız birbiriyle kaynaşmak için, elindekini yoksulla paylaşmak için, sarılıp kucaklaşmak için birbiriyle yarışır. Rahmet, feyiz ve bereket iklimiyle kuşanan işte bu hal, bayram süresince devam eder. Allah; memleketimizi ve memleketimiz insanını bu güzel halden mahrum kılmasın. Kalplerimizi en doğru istikametten ayırmasın. İşte bu duygu ve düşüncelerle başta şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve yakınları olmak üzere Yakutiye ilçe sakinleri ve tüm Erzurum halkının bayramı kutlu ve mübarek olsun." - ERZURUM
Mahmut Uçar, Yakutiye, Erzurum, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 buçuk tonluk 'Dadaş boğa' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Bakan Akar: TSK, NATO'da saygınlığını korumaktadır Erzurum'da kaçan kurbanlık boğa güçlükle yakalandı İETT Genel Müdürü Bağış: Yapılan ahlaksız paylaşımlar tarafıma ait değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 16:42:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'dan Kurban Bayramı kutlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]