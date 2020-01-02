Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'ın DAGC ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'ın DAGC ziyareti - Son Dakika

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'ın DAGC ziyareti

6 saat önce

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ni (DAGC) ziyaret etti.

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'ın DAGC ziyareti, System.String[]

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ni (DAGC) ziyaret etti.

Cemiyetin binasında gerçekleşen ziyarette, DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kuruluyla bir araya gelen Uçar, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yakutiye'nin Saltuklu Devleti'ne 130 yıl başkentlik yapmış bir ilçe olduğunu belirten Uçar, Malazgirt Zaferi'nin 1 yıl sonrasında Erzurum'un Anadolu'da fethedilen ilk Türk ve Müslüman yurdu olduğunu anımsattı.

Uçar, bunun çok önemli olduğunu ifade ederek, "Tarihi geçmişimizde önemli yere sahip Saltukluların ismini mahalle ya da okula vermekle geçiştiremeyiz. Bu yılı için belediye meclisimizce aldığımız kararla Saltuklu yılı ilan edeceğiz." dedi.

İlçedeki bazı bölgelerdeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Uçar, Hacıcuma'da TOKİ tarafından 400 konut, 100 iş yeri planlandığı, Üçkümbetler'de ise yapılacak Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalarımız nisan ayında başlayacağını sözlerine ekledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Mahmut Uçar, Yakutiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu
THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı

Son Dakika Haberleri
02:36 Bağdat Havalimanı saldırısında Haşdi Şabi sorumlusu öldürüldü - Son Dakika
02:24 Şehidin Ankara'daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika
02:24 Şehidin Ankara'daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika
02:22 Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'ye "Başbakan tarafından darbe yapılıyor" iddiası - Son Dakika
02:10 Irak: Bağdat Havalimanı'ndaki füzeli saldırıda yaralananlar var - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 02:56:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'ın DAGC ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]