Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, Tıp Fakültesi öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı - Son Dakika
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Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, Tıp Fakültesi öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı

26.03.2022 12:56
Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, Tıp Fakültesi öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi'nde eğitim gören geleceğin doktor adaylarıyla tecrübelerini paylaştı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi'nde eğitim gören geleceğin doktor adaylarıyla tecrübelerini paylaştı.

Tarihi Müceldili Konağı'nda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Konca Altınkaynak, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Halil İbrahim Tör ve öğrencilerle bir araya gelen Uçar, sağlık alanında görev yaptığı sürede yaşadıklarını anlattı.

Uçar, öğrencilere hastanede görev yaptığı dönemlerden örnekler vererek, sadece kendi alanlarında değil farklı branşlarda yayımlanan kitapları da okumalarını tavsiye etti.

Öğrencilere, hayatlarında mutlaka sosyal aktivitelerle uğraşmalarını tavsiye eden Uçar, şöyle konuştu:

"Bir sanat dalı veya spor branşı seçin ve kendinizi ona yönlendirin. Sadece okulunuza yoğunlaşmayın. Mesela karate öğrenin veya bağlama kurslarına gidin. Çünkü bu tür aktiviteler size mesleğinizde başarı sağlayacaktır. Tamamen sosyal bir alanınız olsun. Sadece kendi alanınızdaki kitapları değil, sağ, sol, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin yayımlanmış kitapları da okuyun. Onlar da size farklı bakış açıları ve daha geniş bir yelpazeden düşünme imkanı sunacaktır. Ayrıca, mutlaka seyahat ve gezi programlarını hayatınıza yerleştirin. Toplumu bir halka gibi düşünün ve o halkadaki bir zincir koptuğunda halka nasıl dağılıyorsa belediye başkanlığı ve tıp alanı da öyledir. Her ayrıntı halkadaki bir zincirdir."

Uçar, belediyenin hayata geçirdiği geri dönüşüm projelerinin yürütülmesinde de öğrencilerden yardım istedi.

Sıfır atık çalışmalarında öğrencilerin gönüllü elçi olmasını isteyen Uçar, sokak hayvanları ile yaban hayatı korumada öğrencilerin desteğine ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.

Programın sonunda öğrencilerden Alperen Burak Çekiçoğlu bağlama çaldı, Prof. Dr. Altınkaynak da türkü söyledi, Belediye Başkanı Uçar'da şiir okudu.

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Tıp Fakültesi, Mahmut Uçar, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, Tıp Fakültesi öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı - Son Dakika


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