Son Dakika Haberleri: Yakutiye Belediyesi ev hanımlarına nakış öğretecek
Son Dakika Güncel Yakutiye Belediyesi ev hanımlarına nakış öğretecek

Yakutiye Belediyesi ev hanımlarına nakış öğretecek

28 dakika önce

Yakutiye Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (YAKMEK) Geleneksel El Sanatları Kursu kayıtlarına başladı.

Yakutiye Belediyesi ev hanımlarına nakış öğretecek, System.String[]

Yakutiye Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (YAKMEK) Geleneksel El Sanatları Kursu kayıtlarına başladı.


Geleneksel El Sanatları Kursu'nda iki kişi usta öğreticinin kursiyerleri eğiteceği ve 28 Ekim'de başlayan kursun 31 Aralık 2019 günü sona ereceği kaydedildi. Yapılan açıklamada YAKMEK'te kursiyerlere desen panosu hazırlanması, nakışta işlemeye hazırlık, elde süzeni, elde tel kırma, hesap işi, Türk işi, Antep işine hazırlık ve elde Maraş işi eğitimleri verileceği açıklandı.


Yakutiye Belediye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar yaptığı açıklamada, "Sosyal belediyecilik anlamında bir çok dalda hizmet vermek için hazırlıklarımızı yaptık. Hem gençlerimiz hem de ev hanımlarımıza yönelik çeşitli aktiviteler düzenleyerek, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatacağız" dedi.


40 kişilik kontenjanı bulunan kursun bugün başlayan müracaatları 25 Ekim tarihine kadar sürecek. - ERZURUM

Yakutiye Belediyesi, Yakutiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aslıhan Doğan Turan, MasterChef yarışmasıyla tanınan şef Eslem Sena Yurt'u işe aldı
Günlük burç yorumları 15 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te yarışmacıya portakal kabuğu yedirdi Meral Akşener, parti grubundaki konuşmasında asker selamı verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 10:37:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yakutiye Belediyesi ev hanımlarına nakış öğretecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]