Son Dakika Haberleri: Yakutiye Belediyesi fırınları denetledi
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Yakutiye Belediyesi fırınları denetledi

1 saat önce

Yakutiye Belediyesi fırınları denetlediERZURUM - Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçe merkezinde ekmek üretimi yapan fırınları denetledi.

Yakutiye Belediyesi fırınları denetledi
ERZURUM - Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçe merkezinde ekmek üretimi yapan fırınları denetledi. Yapılan denetimlerde yönetmeliğe uymayan hijyenik koşullarda üretim yapmayan işletmeler hakkında cezai işlem uygulandı.
Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri kent merkezinde yer alan 30 fırının yönetmeliğe uygunluğunu denetledi. Denetimlerde hassas terazi ve ekmek gramaj kontrolü, ruhsat ve izin belgeleri ile imalattan sunuma kadar olan aşamalardaki hijyen denetimlerini yaptı.
Sağlıklı üretim koşullarına uymayan ve eksik gramajda ekmek üreten işletmeler hakkında cezai işlemler uygulandı. Yapılan açıklamada denetimlerin bundan sonra da süreceği ve halkın sağlığını ilgilendiren hususlarda müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.
Yakutiye Belediyesi fırınları denetledi
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
Yakutiye Belediyesi, Zabıta, Yerel
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