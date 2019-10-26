Yakutiye Belediyesi tarafından yapılan halı saha ve çocuk parkı hizmete girdi

Uçar, sağlıklı yaşam seferberliği başlattı

ERZURUM - Göreve geldiği ilk günden itibaren hekim olması nedeniyle spor ve hareketli yaşama yönelik projeler geliştireceklerini vurgulayan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, sözlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Bu amaçla ilçesine bağlı 44 mahallede asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra özellikle gençlerin sağlıklı yaşamına yönelik başlattığı çalışmalarla adından söz ettiren Başkan Mahmut Uçar, Çiftlik Mahallesi'nde başlattığı çalışmaları tamamlayarak hizmete sundu.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Çiftlik Mahallesi'nde yapımı tamamlanan halı saha ve çocuk parkının hizmete açılış töreninde yaptığı konuşmada sağlıklı yaşam vurgusu yaptı. Başkan Uçar, "Bugün burada sentetik halı sahamızın açılışı yaptık. Mahalledeki gençlerimize hediye ettik. Diğer mahallelerimizde de seri şekilde devam edecek. Amaç sağlıklı bireyler" diye konuştu.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, "Sizler her şeyin en iyisine yayıksınız. Dr. Mahmut Uçar ile Yakutiye'nin de Erzurum'un da yeni bir başlangıçla yoluna devam edeceğine inanıyorum. Vizyonu çalışkanlığı insana dokunma duygusu ile bizimde arzu ettiğimiz gönül belediyeciliğinin örnek bir uygulamasını görüyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın ile muhtarlar ve köy halkının yoğun ilgi gösterdiği açılışta Başkan Mahmut Uçar halı sahada gençlerle futbol oynadı.

Başlama vuruşunu Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın yaptığı maçta gençlere forma ve furtbol topu dağıtan ve onlarla futbol oynayan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Başkanı Dr. Mahmut Uçar, gençlere hareketli yaşam, dengeli beslenme ve ağız ve diş bakımı hususlarında önemli tavsiyelerde de bulunmayı ihmal etmedi.

Açılış sonrası AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, mahalledeki çocuklarla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirini birlikte okudular.