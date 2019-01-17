Yakutiye Belediyesinden Karla Mücadele

Erzurum Merkez Yakutiye
İlçe Belediyesi, ilçe merkezinde 44 mahalle, 102 cadde, 1600 sokakta kar çalışması yapıyor. İlçe merkezinden çevreye doğru yayılan çalışma programına 25 araç, 100 personel 3 vardiya ile devam ediyor.
Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte kar çalışmalarını sürdürüyor. Kar
çalışmalarının ilçe merkezinden başladığını ifade eden Belediye Başkanı Ali Korkut
, 44 mahalle, 102 cadde, 1600 sokakta yapılan çalışmaların merkezi noktadan çevreye doğru ilerlediğini söyledi. Başkanı Ali Korkut, trafik açısından en yoğun noktadan çevreye doğru yayılan çalışmaların 3 vardiya halinde düzenlendiğini belirtti. Ali Korkut, "25 araçtan oluşan karla mücadele ekibimizde 100 personel görev yapmaktadır. Maalesef belediyeler açısından ciddi bir maliyet ortaya çıkmaktadır. Doğu illerinin en büyük sorunu, kış ve yaz arasında ortaya çıkan ısı farkı, aynı zamanda asfaltında ömrünü kısaltmaktadır. Halkımızın rahatı için hızlı bir çalışma yapıyoruz. İşimiz kolay değil, ama vatandaşın mağduriyetine de fırsat vermiyoruz" dedi. Yakutiye Belediyesi
, karla mücadelesine merkez noktalardan ve öncelikli olarak ulaşımın aksamaması prensibiyle yürütüyor. Belediye Başkanı Ali Korkut, karla mücadele ekiplerinin planlamasının kış öncesinden hazırlandığını vurguluyor. Yapılan planlama çerçevesinde ekipler kar yağışıyla birlikte hazır iş planı üzerinden çalışmaya başlıyor. Ali Korkut, "İşini bilen ve programa uygun çalışan ekibimiz var. 44 mahallemiz, 102 cadde ve 1600 civarında sokakta çalışmalar yürüyor. Dar sokaklarda işler biraz daha zor olabiliyor. Vatandaşlarımızın yaşam konforu olumsuz etkilenmesin diye yoğun mesai harcıyoruz" şeklinde konuştu.
Yakutiye Belediyesi karla mücadele ekip şefi, gündüz başlayan yolların sorunsuz olarak ulaşıma açılması, akşam saatlerinden itibaren ise belli noktalarda toplanan kar yığınlarının şehir dışına taşınması şeklinde çalıştıklarını belirtiyor. Ekipler, hazırlanmış programlar çerçevesinde sistematik olarak 10 kamyon, 3 büyük kepçe, 4 djb eder, 3 greyder, 3 pop-kek, (küçük kepçe), 2 tuzlama aracı ve 100 personel olarak 3 vardiya şeklinde çalışıyor. Sokaklarda yapılan çalışmaların yanı sıra kaldırımlarda da kar küreme çalışması yapılıyor. - ERZURUM